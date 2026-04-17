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“Te amo”: el primer mensaje de Raymond Arrieta a su papá tras su partida

El progenitor del actor y presentador murió el pasado martes, 14 de abril de 2026

17 de abril de 2026 - 9:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raymond Arrieta y su papá, Raymond Arrieta Nieves "Don Millo" (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Tras varios días de duelo y ante la ola de cariño recibida por el pueblo puertorriqueño, Raymond Arrieta reapareció en sus redes sociales para compartir la última foto que se tomó junto a su padre, Ramón “Millito” Arrieta Nieves, quien falleció el pasado martes, 14 de abril.

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A través de su cuenta de Instagram, el comediante publicó una imagen en la que se les ve a ambos sentados en las gradas del Estadio Hiram Bithorn durante un partido del Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en marzo. El pie de foto fue breve, pero cargado de sentimiento: “Mi última foto con papi en el Clásico. Te AMO PAPA”.

El “gran campeón” de Raymond

Aunque la noticia del fallecimiento de “Millito” se dio a conocer a principios de semana durante el programa “Raymond y sus amigos”, estas son las primeras expresiones directas del artista. Arrieta siempre fue muy vocal sobre la admiración que sentía por su progenitor, a quien llamaba su “gran campeón” y su mayor ejemplo de fortaleza.

A lo largo de los últimos años, el público fue testigo de la lucha del mayor de los Arrieta contra el cáncer, una batalla que su hijo honró dedicándole la caminata “Da vida” en 2022.

Recientemente, Arrieta se había tomado un tiempo fuera de las cámaras para dedicarse por completo al cuidado de su padre. Al regresar a sus labores en Telemundo, compartió con su audiencia el orgullo que sentía por la valentía de Don Millo, describiéndolo como un guerrero que nunca se rendía.

La publicación de esta última fotografía ha generado miles de comentarios de apoyo por parte de colegas y seguidores, quienes han acompañado al artista en este proceso. Por ejemplo, el cantante Hermes Croatto, hijo del fenecido Tony Croatto escribió: “En cuerpo nos despedimos por un tiempo, pero esas dos almas de ustedes fueron, son y serán para siempre hasta el infinito. Te abrazo hermano”.

Raymond Arrieta lleva más de 30 años entreteniendo al público boricua a través de la pantalla chica.Es uno de los querendones de Puerto Rico. Además tiene su programa "Raymond y sus Amigos" también por Telemundo.
1 / 40 | FOTOS: Raymond Arrieta y su paso por la televisión puertorriqueña. Raymond Arrieta lleva más de 30 años entreteniendo al público boricua a través de la pantalla chica. - Archivo

Por otro lado, la presentadora y compañera de oficio de Arrieta, Dagmar Rivera comentó: “Hermosa foto, que mucho le gustaba el baseball y más si lo veía junto a ti. Un abrazo ‘partner’”. De la misma forma, la cantante Ednita Nazario se unió a las condolencias al escribir: “Amor eterno, baby!”

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Raymond ArrietaTelemundo
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