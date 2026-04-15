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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece el padre de Raymond Arrieta

La noticia fue confirmada por la producción de “Raymond y sus amigos” de Telemundo

15 de abril de 2026 - 8:19 PM

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Raymond Arrieta, a la derecha, junto a su padre Ramón, en una de las ediciones de la caminata "Da vida". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Detrás de la sonrisa que Raymond Arrieta ha regalado a Puerto Rico por décadas, se encontraba la figura de su mayor ejemplo y fortaleza: su padre, Don Ramón Arrieta, a quien el artista describía no solo como su progenitor, sino como su “gran campeón”.

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Hoy, martes, se confirmó el fallecimiento de “Millito”, como cariñosamente le conocían. La noticia se dio a conocer a través de “Raymond y sus amigos” de Telemundo, así como en las redes sociales del programa.

“Por este medio confirmamos el fallecimiento del papá de nuestro Raymond Arrieta. Te enviamos un abrazo gigante y mucha fortaleza. ¡Que descanse eternamente en paz!”, lee la publicación.

Pendientes a elnuevodia.com para la actualización de esta historia

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Raymond ArrietaTelemundo
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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