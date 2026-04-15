Fallece el padre de Raymond Arrieta

Detrás de la sonrisa que Raymond Arrieta ha regalado a Puerto Rico por décadas, se encontraba la figura de su mayor ejemplo y fortaleza: su padre, Don Ramón Arrieta, a quien el artista describía no solo como su progenitor, sino como su “gran campeón”.

Hoy, martes, se confirmó el fallecimiento de “Millito”, como cariñosamente le conocían. La noticia se dio a conocer a través de “Raymond y sus amigos” de Telemundo, así como en las redes sociales del programa.

“Por este medio confirmamos el fallecimiento del papá de nuestro Raymond Arrieta. Te enviamos un abrazo gigante y mucha fortaleza. ¡Que descanse eternamente en paz!”, lee la publicación.