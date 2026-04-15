Elenco de “Día a día” se despide de Don Millo: “Gracias por regalarnos a Raymond Arrieta”

Bajo el sol de las carreteras de la isla, miles de pasos se dieron en honor a su nombre. “Don Millo” se convirtió en un símbolo de esperanza para los pacientes de cáncer e inspiración para su hijo, Raymond Arrieta, para convertir el dolor personal en una causa colectiva.

Hoy quienes lo conocieron abrazan a la familia Arrieta tras la partida de un hombre que, desde la humildad y el amor, crió a un hijo que ha unido a todo un país.

En esa línea, esta tarde, el elenco de “Día a día” de Telemundo inició el programa con una emotiva dedicatoria a Ramón Arrieta Nieves, cuyo legado de fe y perseverancia vivirá en cada gesto de alegría que Raymond regale.

“Estamos aquí, con ustedes, en este momento tan difícil brindándoles apoyo y diciéndoles también que estamos con ustedes para lo que ustedes deseen y necesiten”, dijo Dagmar Rivera.

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El JD fue el segundo en tomar la palabra: “Obviamente, Raymond sabe que tiene el apoyo completo de un pueblo, de unos compañeros de trabajo que lo amamos, que lo queremos, que sabemos lo mucho representa su papá para él y lo que representa toda su familia. Así que lo abrazamos, lo queremos mucho y sabes que el apoyo es 400%”.

Víctor Santiago, por su parte, expresó que aunque fue el último en llegar a la familia del vespertino, tanto Don Millo como su esposa lo hicieron sentir parte. “Para mí eso siempre será especial y simplemente quiero decirle a Millo que lo que él deja en este plano terrenal es la crema de la crema, que puede estar tranquilo y que pronto nos vemos todos por allá”.

“Está en ese plano, pero yo todavía lo visualizo aquí en el estudio, donde se sentaba junto a su esposa, nos observaba, nos hacía travesuras, y así lo quiero recordar. Raymond sabes que te queremos, que te respetamos y te admiramos, qué excelente crianza hicieron tus padres contigo, es que tú eres un ser humano extraordinario”, exteriorizó Milly Méndez.

Entre lágrimas, la chef Noelian Ortiz reconoció que Ramón fue un padre “muy presente”. “En las caminatas él lo que decía era ‘yo solamente quiero que Raymond llegue con salud a la meta’. Y es tan hermoso porque en cada etapa ellos siempre estaban y eso dice mucho porque ser un padre tan único, que deja un hombre que ha hecho tanto por un país, habla muy bien del gran hombre que era Millo”.

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Luis Enrique Falú, de igual manera, recordó las conversaciones que tenía con Ramón sobre el béisbol. “Dejaste una huella imborrable entre nosotros”, agregó.

Al homenaje se unió Carlitos Ramírez, quien habló del apoyo del progenitor del comediante en sus “shows”. El copresentador también contó una anécdota de la primera entrevista que le hizo. Por error lo llamó “Geño”.

Gil Marie López cerró el momento. La animadora enfatizó la importancia de “abrazar el dolor”. “La pérdida de un ser querido no es fácil, uno nunca lo supera del todo, uno aprende a convivir extrañando a ese ser que tanto queremos en nuestras vidas”. En su mensaje nombró a Ramón como una de las primeras personas en felicitarla por su cumpleaños.

Al final, todos coincidieron en gratitud “por regalarnos a Raymond Arrieta”.