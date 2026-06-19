¿Resurge la controversia entre La Materialista y Natti Natasha?

La cantante urbana dominicana Yameiry Infante, mejor conocida como La Materialista, relató el difícil proceso que atravesó para convertirse en madre por primera vez.

En una entrevista para “Luz García El Podcast”, la artista reveló que se tuvo que someter a una “dolorosa” operación para eliminar siete miomas que afectaban su útero. Esto, además, impedía que lograra embarazarse.

“No me daban problemas, yo nunca tuve situación con el período, nada, pero vaya sorpresa, yo tenía siete miomas que me arropaban el útero”, explicó.

“Si yo hubiese logrado embarazarme teniéndolos, hubiera perdido el embarazo. Tuve que someterme a un tratamiento, luego a una operación que fue muy fuerte, muy dolorosa, me operan, luego recuperarme, volver a un proceso de tratamiento y todo fue ajustándose”, añadió.

Infante, asimismo, contó que planificó su boda mientras en medio del tratamiento. Un mes después de casarse se realizó una fecundación in vitro con óvulos que tenía congelados.

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La intérprete afirmó que cuando conoció a su pareja sentimental, el representante artístico Eury Matos, le expresó sus deseos de tener hijos.

“Era de trabajo nuestro primer encuentro, pero luego pasó. Eury y yo estamos juntos desde el segundo día”, dijo.

“Cuando algo es especial no necesita un manual: primero tenemos que salir tantas veces, primero hay que agotar este proceso. No, lo que te da paz ahí es”, afirmó.

La pareja se casó por el civil el 22 de octubre de 2023 y celebró su boda en una lujosa ceremonia en el hotel El Embajador el 12 de noviembre de ese año.

En la conversación, La Materialista se refirió nuevamente a la controversia que surgió por unos comentarios relacionados con la hija de Natti Natasha durante su participación en “La casa de los famosos 3″. Igualmente, aseguró que en su momento pidió perdón por la situación.

La artista explicó que reconoce cuándo comete errores y que decidió asumir su responsabilidad ante las críticas que recibió por sus declaraciones.

1 / 15 | Natti Natasha es la nueva embajadora de Off-White Puerto Rico. Natti Natasha, el productor Raphy Pina acompañados de Mireddys González y su hija, Jesaaelys Ayala en la presentación de la colección Primavera/Verano 2026 de Off-White Puerto Rico. - ch joseDEVILLEGAS 1 / 15 Natti Natasha es la nueva embajadora de Off-White Puerto Rico Natti Natasha, el productor Raphy Pina acompañados de Mireddys González y su hija, Jesaaelys Ayala en la presentación de la colección Primavera/Verano 2026 de Off-White Puerto Rico. ch joseDEVILLEGAS Compartir

“En su momento pedí perdón”, expresó al recordar el episodio. Lugo, dejó claro que para ella el tema quedó aclarado.

Por el contrario, Natti Natasha acudió a sus redes sociales con un mensaje que, para muchos, se trató de una indirecta para Infante. “Cuando te toque dar; da. Cuanto te toque aguantar; aguanta”, expresó la pareja sentimental del productor Rafael “Raphy” Pina.