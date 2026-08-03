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“Diario, Mujer & Café” llega a Wapa Televisión

El especial “Cine Puertorriqueño”, inicia con la película escrita y dirigida por Roselyn Sánchez

3 de agosto de 2026 - 4:14 PM

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"Diario, Mujer & Café". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Durante el mes de agosto “Wapa Televisión” presentará historias del cine local con el especial “Cine Puertorriqueño”, un bloque de películas que se transmitirá todos los viernes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. como parte de Función Estelar.

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La programación inicia el viernes, 7 de agosto, con el estreno en televisión local de “Diario, Mujer & Café”, una producción escrita y dirigida por la actriz, directora y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Las actrices Marisé Álvarez, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos, llegaron entusiasmadas a la celebración.Angélica ValeEl elenco y la directora de la película compartieron con el público en una velada llena de emoción, risas y aplausos.
1 / 12 | Desde Kissimmee, así celebraron las actrices de “Diario, Mujer & Café” . Las actrices Marisé Álvarez, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos, llegaron entusiasmadas a la celebración. - Suministrada

La película reúne a un destacado elenco encabezado por Angelique Burgos, Angélica Vale, Marisé Álvarez y Karla Monroig, quienes dan vida a una historia sobre la amistad, los nuevos comienzos y las distintas etapas que atraviesan las mujeres mientras buscan reinventarse y perseguir sus sueños. También cuenta con la con las participaciones especiales de Clarissa Molina, Charytín y Eric Winter.

“Durante este mes regresamos con Función Estelar, mientras nos preparamos para el inicio de uno de los formatos originales más esperados. Además de grandes producciones de Hollywood, quisimos honrar el Cine Puertorriqueño para destacar el talento creativo del país. Queremos brindarles a los televidentes la oportunidad de disfrutar producciones locales que reflejan historias bien contadas, la cultura del país y el trabajo de cineastas y artistas de Puerto Rico”, expresó el presidente de Programación, Promociones y Producción, Jimmy Arteaga Grustein.

El especial continuará durante los siguientes viernes de agosto con las siguientes producciones locales:

  • Viernes, 7 de agosto – Diario, Mujer & Café
  • Viernes, 14 de agosto – El Quinceañero de mi Abuela
  • Viernes, 21 de agosto – Daniel El Travieso, Una Aventura Familiar
  • Viernes, 28 de agosto – Al Revés
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Wapa TVcine puertorriqueño
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