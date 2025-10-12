Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de octubre de 2025
85°bruma
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Reseña
Evaluación o crítica de un servicio, producto o actividad creativa.

La película “Diario, Mujer y Café” arrasa en taquilla con “sold out” en su estreno en Kissimmee

La gira continúa en comunidades latinas en Nueva York, Chicago, Downey y Los Ángeles

12 de octubre de 2025 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Diario, Mujer & Café” celebra funciones sold out en Kissimmee. (Suministrada)
Raisa Rivas Español
Por Raisa Rivas Español
Periodista Especializada en Viajes y Turismo

“Nosotras primero, segundo y tercero, para entonces poder ayudar a nuestra familia, nuestros maridos y a todos. Por eso esta cinta dice “estoy pa mi”, dijo Ana Tirado, acompañada por un grupo de amigas, todas con cintas rosas con el mismo mensaje, que llegaron temprano a ver la premier de “Diario, mujer y café”, que inició en Kissimmee, Florida, su gira por Estados Unidos, luego del exitoso debut en Puerto Rico.

RELACIONADAS

Justo minutos después, llegaron las estrellas de la noche. Roselyn Sánchez, la actriz y productora boricua, que se estrenó como directora en esta película, estuvo acompañada por el elenco estelar compuesto por Karla Monroig, Angelique “Burbu” Burgos, Marisé Álvarez y Angélica Vale. Las acompañó, Maritere Castellanos Esteve, la creadora del famoso “Madres en Cuarentena”, quien debutó como actriz de cine en esta cinta y ya se prepara para su próxima película. Aunque indicó que su participación fue corta, dijo que disfrutó muchísimo la experiencia.

En complicidad total y entre risas, las artistas compartieron con docenas de fans que las esperaban, se tomaron fotografías y participaron de un conversatorio en una de las salas del Studio Movie Grill de Sunset Walk, ubicado en Kissimmee. La película se estará ofreciendo en varias salas durante una semana, y para este primer fin de semana, todas las funciones estaban “sold out”.

Sánchez dijo a El Nuevo Día, que tuvo bien claro a quién quería incluir, en este, su debut como directora y que no extrañó su rol de estar frente a las cámaras. “Fue una fórmula ganadora con ellas cuatro, una bendición desde el principio. Viéndolas cuando se conocieron, como compartieron en los ensayos y como estuvieron en la grabación, papá Dios me dijo claramente que iba a funcionar, y gran parte de eso fue por estas cuatro actrices como trabajaron y abrazaron sus personajes. Estoy muy contenta con el resultado y no me hizo falta estar al frente actuando, porque tenía fé en el trabajo que ellas estaban haciendo”.

Las actrices Marisé Álvarez, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos, llegaron entusiasmadas a la celebración.Angélica ValeEl elenco y la directora de la película compartieron con el público en una velada llena de emoción, risas y aplausos.
1 / 12 | Desde Kissimmee, así celebraron las actrices de “Diario, Mujer & Café” . Las actrices Marisé Álvarez, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos, llegaron entusiasmadas a la celebración. - Suministrada

“El mensaje de “estoy pa mi”, la canción que escribió Roselyn para la película, es demostrar que independientemente de las vicisitudes que estamos pasando en la vida, cuando estamos rodeadas de amigas, podemos con todo. Lo importante es aprender de esas lecciones, rodearnos de las personas adecuadas y salir de ello lo menos maltratados posible”, indicó Monroig a preguntas de El Nuevo Día, sobre su experiencia en la película en este momento de su vida, en que está en proceso de divorcio del cantautor Tommy Torres.

Para Vale, el trabajar con Roselyn Sánchez fue una gran alegría. Manifestó en reiteradas ocasiones lo feliz de estar en un proyecto filmado en Puerto Rico, un país que conoció pequeña junto a sus padres, y donde se siente adoptada por el cariño del público. La veterana actriz no dudó en decir que sí cuando supo de la propuesta, aún antes de ver el libreto. “La importancia de comprendernos entre mujeres es el mensaje que queremos llevar. Parece muy fácil, pero si no son amigas de toda la vida, no lo es tanto. Si nos unimos como mujeres, en vez de competir, vamos a ser más fuertes. Este proyecto lo gocé, con Roselyn como una directora maravillosa, que además es una actriz, que entiende todo el proceso”, dijo.

“Nuestro mensaje es que nosotras como mujeres nos encontremos a nosotras mismas y vayamos por lo que queremos, que nadie nos detenga, y sí, que necesitamos el apoyo de nuestras amigas, que son las que siempre están ahí”, dijo por su parte Álvarez, durante la premier.

Angelique Burgos, la “Burbu”, destacó lo feliz que está en esta etapa de su vida, en que ha podido adentrarse más en el cine, y seguir aprendiendo de líderes como Sánchez y las actrices que participaron en la película. “Las puertas que Dios siga abriendo, por ahí voy. Pero también sigo trabajando en radio y vuelvo a la televisión en Puerto Rico”, dijo

Diario, Mujer & Café, la película y ¿una segunda parte?

Con una historia de cuatro amigas adultas, (las “Tiki Tikis”), que se reúnen después de muchos años sin verse, para hacer un viaje por carretera, esta película fue filmada totalmente en Puerto Rico. Con su libreto pícaro y jocoso, pero con elementos emotivos, logra despertar emociones desde la risa, a una que otra lágrima entre quienes la ven, con situaciones cotidianas en las que muchas mujeres se pueden identificar. Pero, sobre todo, el mensaje que lleva es de respetarse cada una, aprender unas de las otras, sobreponerse a las vicisitudes, y valorar infinitamente la amistad como un tesoro incalculable.

Además de Castellanos Esteve, entre otros actores participaron Charytin Goico, Luz María Rondón, Hermes Croatto, Eric Winter y Clarissa Molina.

La gira por Estados Unidos continúa en comunidades latinas en Nueva York, Chicago, Downey y Los Ángeles, mientras la directora no descartó que venga una segunda parte, cuando entre risas, Karla Monroig confirmó que serían “amigas por siempre”, y que esperen una segunda parte. “La tengo en mi mente, me tengo que sentar a escribirla”, dijo Sánchez.

La proyección marcó un momento histórico en la carrera de Roselyn Sánchez, quien dirige por primera vez un largometraje, llevando a la pantalla grande una historia que celebra la amistad, la cultura puertorriqueña y la capacidad de reinventarse.La película narra la historia de cuatro amigas de toda la vida —las “Tiki Tikis”— que se reencuentran para emprender un roadtrip por la Isla.Premier de "Diario, Mujer y Café".
1 / 25 | Noche de ensueño en la premier de la película “Diario, Mujer y Café” . La proyección marcó un momento histórico en la carrera de Roselyn Sánchez, quien dirige por primera vez un largometraje, llevando a la pantalla grande una historia que celebra la amistad, la cultura puertorriqueña y la capacidad de reinventarse. - Suministrada
Tags
CinePelículasHollywoodRoselyn SánchezAngelique Burgos "La Burbu"KissimmeeKarla Monroig
ACERCA DEL AUTOR
Raisa Rivas Español
Raisa Rivas EspañolArrow Icon
Periodista Especializada en Viajes y Turismo
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: