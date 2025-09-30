Opinión
30 de septiembre de 2025
EntretenimientoPelículas y Series
Noticia
“Diario, mujer y café” se va de gira por Estados Unidos

La película puertorriqueña dirigida por Roselyn Sánchez se mostrará en ciudades como Orlando, Nueva York, Chicago y Los Ángeles, entre otras

30 de septiembre de 2025 - 10:39 AM

La película "Diario, mujer & café" reúne a un elenco estelar conformado por, desde la izquierda, Angelique “Burbu” Burgos, Karla Monroig, Marisé Álvarez y Angélica Vale.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

San Juan, Puerto Rico - Tras su exitoso estreno en Puerto Rico, la comedia “Diario, mujer y café” se prepara para conquistar al público de Estados Unidos con una gira exclusiva de presentaciones en cines selectos.

Esta película marca el debut como directora de la reconocida actriz y productora Roselyn Sánchez (“Fantasy Island”, “Rush Hour 2″, “The Game Plan” y “Devious Maids”) y reúne a un elenco estelar conformado por Angélica Vale, Marisé Álvarez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos.

La gira comenzará oficialmente en Orlando, Florida, corazón de la comunidad puertorriqueña y latina en Estados Unidos, con su estreno en cines el 10 de octubre en Studio Movie Grill de Sunset Walk. Se mostrará hasta el 16 de octubre. Como parte de este arranque se celebrará un gran evento especial el 11 de octubre, que incluirá proyección y conversatorio exclusivo con las protagonistas y la directora.

“Orlando representa el corazón de nuestra comunidad boricua en Estados Unidos y me llena de emoción que ”Diario, mujer y café" comience aquí su recorrido, compartiendo con nuestra gente este proyecto tan especial”, expresó Sánchez.

Gira por Estados Unidos

La gira por distintas ciudades de Estados Unidos continuará en Nueva York, en el LOOK Dine-In Cinema 57th, del 17 al 23 de octubre, con su evento especial el 18 de octubre. En Chicago, la gira llegará al Regal City North, del 24 al 30 de octubre, con un conversatorio el 25 de octubre. Más adelante, se presentará en Downey, California, en el LOOK Dine-In Cinema 8200 3rd St, del 31 de octubre al 6 de noviembre, con un evento especial el 1 de noviembre. Finalmente, también habrá funciones en Los Ángeles, del 31 de octubre al 6 de noviembre, con detalles por anunciar y un evento especial el 1 de noviembre.

Filmada íntegramente en Puerto Rico, la cinta narra la historia de cuatro amigas entrañables, las “Tiki Tikis”, que emprenden un viaje por carretera lleno de risas, complicidades y momentos de sanación, celebrando la fuerza de la amistad y el autodescubrimiento.

La proyección marcó un momento histórico en la carrera de Roselyn Sánchez, quien dirige por primera vez un largometraje, llevando a la pantalla grande una historia que celebra la amistad, la cultura puertorriqueña y la capacidad de reinventarse.La película narra la historia de cuatro amigas de toda la vida —las “Tiki Tikis”— que se reencuentran para emprender un roadtrip por la Isla.Premier de "Diario, Mujer y Café".
1 / 25 | Noche de ensueño en la premier de la película “Diario, Mujer y Café” . La proyección marcó un momento histórico en la carrera de Roselyn Sánchez, quien dirige por primera vez un largometraje, llevando a la pantalla grande una historia que celebra la amistad, la cultura puertorriqueña y la capacidad de reinventarse. - Suministrada

La película también cuenta con la participación de destacadas figuras de la cultura y el entretenimiento como Charytín Goyco, Clarissa Molina, Francis Rosas, Hermes Croatto, Alí Warrington, Eric Winter, Maritere Castellanos y Luz María Rondón, entre otros.

“‘Diario, mujer y café’ es más que una película: es una celebración de la amistad, la resiliencia y la autenticidad femenina. Una historia universal que conecta con mujeres, y con todo tipo de público, en distintas generaciones y contextos”, añadió Sánchez.

Roselyn Sánchez cine puertorriqueño Cine Angelique Burgos "La Burbu" Karla Monroig Marisé Álvarez Clarissa Molina
Entretenimiento
