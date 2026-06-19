Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gabriel Mora y José Eduardo Santana presentan “En la piel”, una emotiva canción inspirada en el legado de los padres

La composición, disponible desde este viernes, está inspirada en las enseñanzas de sus progenitores

19 de junio de 2026 - 4:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Eduardo Santana y Gabriel Mora. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantautor Gabriel Mora y el cuatrista José Eduardo Santana lanzaron “En la piel”, una canción inspirada en la conmovedora historia de vida del joven músico y la profunda influencia de su padre, quien le enseñó a tocar el cuatro y despertó en él el amor por la música.

RELACIONADAS

Tanto José Eduardo Santana como Gabriel Mora dieron sus primeros pasos en la música alentados por sus respectivos padres. De esa experiencia compartida nace “En la piel”, una composición que entrelaza el agradecimiento, la alegría, la nostalgia y la añoranza en una misma melodía.

“Eso es algo que nos une, y entendí que podía convertirse en el eje central de esta canción que comenzamos a trabajar de forma instrumental hace más de dos años”, expresó Mora.

En la actualidad, Santana forma parte de la gira internacional de Bad Bunny, llevando el sonido del cuatro puertorriqueño a escenarios alrededor del mundo. Como parte del espectáculo, el cuatrista interpreta fragmentos de canciones emblemáticas de los países que visita, lo que crea emoción en el público y destaca la grandeza del cuatro puertorriqueño.

“José Eduardo representa hoy, junto a otros músicos, nuestra ‘bandera sonora’. Gracias a su talento, el cuatro puertorriqueño recorre el mundo y el sonido de sus cuerdas llena de orgullo a nuestro pueblo. Me pregunté qué pensaría su padre si pudiera verlo tocar en escenarios internacionales de tanta relevancia. Estoy seguro de que estaría profundamente orgulloso de él”, destacó Mora.

Por su parte, Santana señaló que uno de los aspectos que más aprecia de la canción es su tono esperanzador.

“Me gusta que no se centra únicamente en el duelo por la pérdida de un ser querido, sino en la esperanza y en la certeza de que quienes nos marcaron seguirán acompañándonos de alguna manera. Habla del entendimiento más que del sufrimiento; de cómo la influencia de esas personas permanece en nosotros, como una huella que se queda en la piel”, concluyó el cuatrista.

“En La Piel” estará disponible en todas las plataformas a partir del viernes 19 de junio de 2026.

Tags
Música
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: