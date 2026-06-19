Gabriel Mora y José Eduardo Santana presentan “En la piel”, una emotiva canción inspirada en el legado de los padres

El cantautor Gabriel Mora y el cuatrista José Eduardo Santana lanzaron “En la piel”, una canción inspirada en la conmovedora historia de vida del joven músico y la profunda influencia de su padre, quien le enseñó a tocar el cuatro y despertó en él el amor por la música.

Tanto José Eduardo Santana como Gabriel Mora dieron sus primeros pasos en la música alentados por sus respectivos padres. De esa experiencia compartida nace “En la piel”, una composición que entrelaza el agradecimiento, la alegría, la nostalgia y la añoranza en una misma melodía.

“Eso es algo que nos une, y entendí que podía convertirse en el eje central de esta canción que comenzamos a trabajar de forma instrumental hace más de dos años”, expresó Mora.

En la actualidad, Santana forma parte de la gira internacional de Bad Bunny, llevando el sonido del cuatro puertorriqueño a escenarios alrededor del mundo. Como parte del espectáculo, el cuatrista interpreta fragmentos de canciones emblemáticas de los países que visita, lo que crea emoción en el público y destaca la grandeza del cuatro puertorriqueño.

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“José Eduardo representa hoy, junto a otros músicos, nuestra ‘bandera sonora’. Gracias a su talento, el cuatro puertorriqueño recorre el mundo y el sonido de sus cuerdas llena de orgullo a nuestro pueblo. Me pregunté qué pensaría su padre si pudiera verlo tocar en escenarios internacionales de tanta relevancia. Estoy seguro de que estaría profundamente orgulloso de él”, destacó Mora.

Por su parte, Santana señaló que uno de los aspectos que más aprecia de la canción es su tono esperanzador.

“Me gusta que no se centra únicamente en el duelo por la pérdida de un ser querido, sino en la esperanza y en la certeza de que quienes nos marcaron seguirán acompañándonos de alguna manera. Habla del entendimiento más que del sufrimiento; de cómo la influencia de esas personas permanece en nosotros, como una huella que se queda en la piel”, concluyó el cuatrista.