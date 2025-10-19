Denise Quiñones estrena el bolero “Reencuentro” con Gabriel Mora

La actriz y cantante Denise Quiñones se unió al cantautor puertorriqueño Gabriel Mora para estrenar hoy, domingo 19 de octubre su colaboración musical titulada “Reencuentro”, una pieza que rescata la esencia del bolero clásico fusionándola con sonoridades modernas y un delicado toque puertorriqueño.

“Reencuentro” narra el encuentro de dos almas que, sin planearlo, descubren una conexión profunda, casi como si se conocieran de otra vida. El tema forma parte del proyecto musical que la Miss Universe 2001 desarrolla en esta nueva etapa de su carrera artística. Reconocida como una de las mujeres más queridas de Puerto Rico, la actriz, bailarina y cantante explora su identidad musical con un concepto propio.

El cantautor puertorriqueño, Gabriel Mora, aporta su sensibilidad compositiva y su voz a un tema que se distingue por su elegancia y por su acercamiento al bolero desde una mirada actual.

“‘Reencuentro’ es un tema muy especial para mí porque representa esta nueva etapa de mi vida artística. Con Gabriel logramos capturar la magia del bolero clásico desde una mirada contemporánea, y siento que el público podrá identificarse con su historia y su emoción”, expresó la cantante en declaraciones escritas.

El tema fue producido por Marcos Sánchez, junto a Gabriel Mora, quien también se desempeñó como coproductor. Sánchez ha trabajado con artistas como Kany García, Luis Enrique y Natalia Lafourcade, aporta su sello de calidad y experiencia a esta colaboración musical.

“Reencuentro, es una canción que unió muchos talentos puertorriqueños en su creación. Es un honor para nosotros contar con tanta gente linda. Nuestro querido Marcos Sánchez y su veteranía/sensibilidad para producir, elevaron este proyecto a una producción de ensueño en la que aprendí mucho y me enorgullece fungir de coproductor. Denise Quiñones gracias por ser quien eres y por confiar en mí”, indicó Mora.

El video oficial de “Reencuentro”, dirigido por Javier Rosado (Limbelcity) y filmado en Monkey Do Studios, combina elementos visuales modernos y clásicos que refuerzan el espíritu atemporal de la canción.

“Esta canción es un regalo para el público que ha seguido a Denise por más de dos décadas, y también una celebración del bolero, que sigue siendo parte viva de nuestra identidad”, añadió Mora.