Denise Quiñones se convierte en Miss D., su ‘álter ego’ musical

Desde que era niña, uno de sus más grandes sueños era convertirse en una cantante famosa. Sin embargo, a pesar de haberlo tratado en varias ocasiones, la fama y el éxito le llegó a Denise Quiñones de otras maneras, ya fuera por haberse coronado como Miss Universe en 2001 o por haberse cimentado como una actriz de teatro o cine.

Ahora bien, a pesar de todo esto y de haber grabado un álbum en 2012, esta talentosa artista sentía que tenía mucho más que ofrecer dentro del mundo de la música. Gracias a la ayuda de varios productores musicales y utilizando un “alter ego” llamado Miss D., Quiñones se puso manos a la obra en un nuevo proyecto musical del cual ya ha estrenado dos temas.

“La decisión de grabar canciones nuevamente comenzó con la pandemia, porque todo se paralizó y me encontré por fin con el tiempo de comenzar una aventura nueva en la música”, explicó la modelo de 44 años. “Sentía que tenía una espinita para explorar más en la música, escribir mis propias canciones y participar en el proceso de producción como tal. Quería grabar música más bailable y más pop”.

En ese proceso, conoció al productor Gabriel Mora, quien ha sido clave en su evolución musical gracias a su visión y sus conocimientos. Tal y como expresó la puertorriqueña, este es un talentoso músico que se destaca también como cantautor y que ha sido con quien ha compuesto la mayoría de sus temas. El primero de ellos fue “Fondo del mar”, pero hace unos días salió a la luz el nuevo sencillo “Sobra el espacio”.

Sobra el espacio

“Esa letra la escribí cuando tenía como 25 años y vivía en Nueva York. La tenía guardada en una libreta junto a otros escritos personales y durante la pandemia me puse a explorar esas libretillas, y encontré esa letra. Me encantó. Dije: ‘voy a coger esta letra y ponerle melodía’”, explicó la actriz de musicales como ”On Your Feet!” y “Mamma Mia”, quien más adelante, junto a Mora, transformaron la canción. “Originalmente era más balada, con un ritmo más suave. Pero Gabriel me dijo: ‘Vamos a darle un giro más bailable’, algo con un flow medio dancehall”.

El resultado es un tema vibrante que ya tiene su propio video, grabado en escenarios naturales de Puerto Rico como la Cueva del Indio en Arecibo y otras zonas de Ponce. “Quería lugares que transmitieran una sensación de espacio, de amplitud. En uno de los espacios se ve toda la ciudad de Ponce de fondo. Quedó súper chulo”, indicó con mucha emoción. El video, dirigido por Javier Rosado, conocido Limbelcity, también resalta su talento en el baile, por lo que fue dirigida en el vídeo por la coreógrafa Génesis Rivera y bailó de la mano de Javi Ismael. “Quería tener la oportunidad de hacer música donde también pudiese moverme y expresarme a través del baile. ‘Sobre el espacio’ retrata el proceso de coqueteo, ese momento cuando dos personas sienten una gran atracción, pero están en ese punto intermedio de la relación, donde la emoción está mezclada con el miedo, de quién va a dar el primer paso. Hay demasiado espacio entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer sobre eso? Y eso fue algo que quisimos reflejar en la coreografía del vídeo”.

Más sencillos durante el año

Aunque “Sobre el espacio” es su carta de presentación en esta nueva etapa, Miss D tiene más música de camino. “Tengo varios sencillos que van a salir este año. De hecho, tengo hasta noviembre ya planificado. El año que viene quisiera sacar un EP”, adelantó la cantante. Tal y como explicó, su propuesta se moverá dentro del latin pop, pero sin miedo a explorar otros géneros. “Me encanta el pop porque te da libertad de ir por muchos caminos, pero tengo canciones con ritmo de reguetón, otras más bailables, y también boleros”.

Esa mezcla de sonidos también refleja su evolución personal. De hecho, al escuchar lo que fue su primer álbum, el 2012, titulado “Ruidos y silencios”, es claro que tenemos de frente a una Denis Quiñones más madura y mucho más libre para expresar sus sentimientos. “Creo que ahora me atrevo más a explorar mi sensibilidad y mi vulnerabilidad. A exponerme más. En este proceso estoy cantando temas que escribí, que viví o que conozco de cerca. Eso me hace sentir más vulnerable, pero también más auténtica”, explicó.

Para la artista, un detalle importante en esta nueva etapa es su decisión de adoptar el nombre artístico Miss D., algo que considera clave para poder entregarle al público su nueva propuesta. “El nombre de Denis Quiñones está cargado de historia, se asocia con el modelaje, los certámenes y la actuación. Pero esto que estoy haciendo ahora se siente nuevo para mí. No me sentía como Denis Quiñones en este aspecto”, destacó esta artista lareña. “La gente que me conoce y que han trabajado conmigo en los años recientes, siempre me llama ‘D.’ o ‘Miss D’. Me encanta que me llamen así y pienso que eso es lo que soy en la música”.