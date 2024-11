“Donna” y “Morticia” reavivan en Denise Quiñones el deseo de convertirse en madre

View this post on Instagram

“A lo que he recurrido es... me ayudan mucho los olores, porque con ‘Morticia’, lo que hago cuando llego a Puerto Rico, ‘Morticia’ tiene algo específico, yo me visto de negro todo el tiempo, yo estoy de negro todo el tiempo, ella tiene en olor, un perfume que se llama Flora Carnivora (de Henry Rose), tiene un olor bien particular, medio oscuro, así sensual, fuerte, entonces eso me ayuda a yo entrar en ese mood, me pongo un ‘lipstick’ casi negro”, reveló.