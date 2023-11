Como la reina del universo que fue en 2001 y que sigue siendo para el público boricua, así la cantante y bailarina Denise Quiñones alude a lo que es su nueva fragancia para damas, con la novedad de que por primera vez se adentra en el mercado de fragancias para caballeros.

Lanzadas ambas de manera simultánea, “Queen” y “King” ahora forman parte de la gama de perfumes de la actriz y ex Miss Universe, para quien representa su cuarta colección, que en esta ocasión será para mujeres y caballeros, con las que hace referencia a una de las más importantes etapas que vivió, y que fue fundamental para descubrirse y renovarse profesionalmente.

Sin embargo, según explicó a El Nuevo Día, los nombres de las fragancias ni la creación del concepto los tenía contemplados en un inicio, sino que se fueron dando después de haber comenzado el proceso hace un año. Primero vino el olor y a partir de ese momento le dio paso a la parte creativa, el nombre y lo que evoca cada fragancia, así como las imágenes y videos de promoción, que son en blanco y negro.

“Estoy bien feliz de poder mostrarles mi cuarta entrega de perfumes bajo DH Distributors. Es la primera vez que saco un perfume para hombre, y sacar ambas fragancias al mismo tiempo. Aún cuando es mi cuarta entrega, al adentrarme ahora en las fragancias de caballero, me siento como si se tratara de la primera vez. Estoy bien cintenta con el resultado”, indicó la también locutora del programa radial “Lunch Break”, de Estereotempo.

“Usualmente, arranco sin mucha idea, siempre arranco con los diferentes olores, las diferentes mezclas y diversas notas que van dándome. Me entregan cajas y cajas, y tardé como unos tres meses, descartando y buscando las que sí me gustaban, hasta llegar a este olor”, agregó acerca del proceso en el mundo de los perfumes, que tanto le fascina.

“Queen” tiene una composición aromática floral frutal amaderado, con unas notas de bergamota, jazmín, palo santo, cedro, almizcle, madera, ámbar y musgo. “Primero lo sientes floral, pero luego se percibe las notas más amaderadas”, señaló.

Durante su encuentro con la prensa, Denise Quiñones ofreció detalles del proceso de selección y lanzamiento de sus nuevas fragancias, que le tomó un promedio de un año. (Nahira Montcourt)

En esa misma vertiente, compartió los detalles de “King”, con la que busca dar una opción diferente a esos hombres que gustan de los olores amaderados. Su pirámide olfativa es una composición de bergamota, ciruela, pimienta negra, cuero, cedro, madera de cachemira, cacao, musgo de roble y madera ambarada.

“Siempre busco que sean olores que sean bien sensuales y elegantes, superclásicos también. Que tengan ese dulzón y ese floral, pero que se sienta bien maduros, y ambos perfumes son así”, manifestó sobre las dos fragancias, cuyas composiciones aromáticas, según mencionó, reflejan la fuerza y el empoderamiento representados en sus propios nombres.

De ese modo, con este lanzamiento hace referencia a una de las más importantes etapas que vivió, y que fue fundamental para descubrirse y renovarse profesionalmente.

“Cuando me aplico ‘Queen’ me siento empoderada, con mucha fortaleza, pero a la misma vez con mucha sensualidad y sutileza. Es ese balance perfecto, porque tiene buena fijación, pero no te apodera. No me gustan los perfumes que cuando entres a un cuarto, se sienta demasiado fuerte o que llame la atención, sino que cuando se te acerquen, lo puedan oler”, mencionó la actriz, quien previamente había lanzado los perfumes para mujer “Dulce Amor”, “Deseo” y “Caribe”.

“Como ya son más perfumes, cada vez es más complejo para ir diferenciando uno del otro, así como los conceptos, pero hasta ahora lo hemos logrado”, comunicó con satisfacción sobre el producto final, que aunque son frascos similares, la transparencia y cubierta dorada distinguen a “Queen”, y el frasco negro con cubierta en plata, fue ideado para “King”. Asimismo, informó que ambos ya están disponibles en Walgreens, farmacias y perfumerías locales alrededor de la isla y en el portal de Amazon.

Para Quiñones, era el momento perfecto para lanzarlos, ya que pueden resultar en regalos idóneos en estas Navidades. Como parte del lanzamiento, Quiñones estará el sábado, 2 de diciembre, de 2:00 a 3:00 de la tarde en Walgreens de San Patricio Plaza, en Guaynabo, donde estará realizando un “in-store” en el que las personas tendrán la oportunidad de tomarse fotos y compartir con la ex Miss Universe.