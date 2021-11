Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Las múltiples responsabilidades de Denise Quiñones no han provocado que deje a un lado su faceta de modelo, y ahora la exreina de belleza posa ante las cámaras para presentar la nueva colección del prestigioso diseñador estadounidense, Stephen Dweck, que llega de manera exclusiva a Lido Jewelers en The Mall of San Juan.