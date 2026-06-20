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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Piden a Jennifer Colón para “La casa de los famosos 7″ de Telemundo

Fanáticos y exhabitantes se unieron en una petición especial para la producción

20 de junio de 2026 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Colón fue Miss Universe Puerto Rico 2024. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El universo de los certámenes de belleza y los “realities” de televisión chocaron de frente en “La casa de los famosos 6″ con la llegada de Jennifer Colón. La exreina boricua cruzó “El Portal” de Telemundo con un objetivo claro: cantar las verdades y ajustar cuentas pendientes con Celinee Santos. Este reencuentro caribeño, cargado de acusaciones mutuas e indiscreciones del pasado, se convirtió de inmediato en uno de los momentos más polémicos y comentados de toda la edición.

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Este tenso cara a cara no solo sacudió las redes sociales, sino que le dio un giro inesperado a las estrategias en la recta final de la temporada. La audiencia del formato, asimismo, encontró una potencial habitante para la ya confirmada “LCDLF7″.

“La pregunta que muchos ya se están haciendo… ¿Será que veremos a nuestra Jennifer Colón en ‘La casa de los famosos 7′? De ser así, Puerto Rico tendría una representante con carisma, belleza y una fanaticada lista para respaldarla desde el primer día. Nosotros ya estamos más que preparados para apoyarla con todo. ¿Te gustaría verla entrar a la casa más famosa de la televisión? Los leemos en los comentarios", lee una publicación en Instagram de la plataforma digital Inside Beauty PR.

De inmediato, la sección de comentarios se llenó de mensajes a favor de la idea. Seguidores de la beldad y hasta exhabitantes expresaron su apoyo a Colón.

“¡Por favor!“, “¡Pero con todo!″, “Una verdadera reina”, son algunas de las reacciones.

El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. De esta forma, a sus 37 años y con la corona todavía sobre su cabeza, Colón se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico en dar a luz mientras ostenta el título. A la izquierda, Jonah López, padre del bebé.Colón entregará su corona el próximo 14 de agosto de 2025, cuando se lleve a cabo el certamen de Miss Universe Puerto Rico.
1 / 12 | ¡Un varón! Jennifer Colón da a luz a su cuarto hijo. El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. - Pablo Martínez Rodríguez
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality ShowsJennifer Colón
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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