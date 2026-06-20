Piden a Jennifer Colón para “La casa de los famosos 7″ de Telemundo
Fanáticos y exhabitantes se unieron en una petición especial para la producción
20 de junio de 2026 - 2:28 PM
20 de junio de 2026 - 2:28 PM
El universo de los certámenes de belleza y los “realities” de televisión chocaron de frente en “La casa de los famosos 6″ con la llegada de Jennifer Colón. La exreina boricua cruzó “El Portal” de Telemundo con un objetivo claro: cantar las verdades y ajustar cuentas pendientes con Celinee Santos. Este reencuentro caribeño, cargado de acusaciones mutuas e indiscreciones del pasado, se convirtió de inmediato en uno de los momentos más polémicos y comentados de toda la edición.
Este tenso cara a cara no solo sacudió las redes sociales, sino que le dio un giro inesperado a las estrategias en la recta final de la temporada. La audiencia del formato, asimismo, encontró una potencial habitante para la ya confirmada “LCDLF7″.
“La pregunta que muchos ya se están haciendo… ¿Será que veremos a nuestra Jennifer Colón en ‘La casa de los famosos 7′? De ser así, Puerto Rico tendría una representante con carisma, belleza y una fanaticada lista para respaldarla desde el primer día. Nosotros ya estamos más que preparados para apoyarla con todo. ¿Te gustaría verla entrar a la casa más famosa de la televisión? Los leemos en los comentarios", lee una publicación en Instagram de la plataforma digital Inside Beauty PR.
De inmediato, la sección de comentarios se llenó de mensajes a favor de la idea. Seguidores de la beldad y hasta exhabitantes expresaron su apoyo a Colón.
“¡Por favor!“, “¡Pero con todo!″, “Una verdadera reina”, son algunas de las reacciones.
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