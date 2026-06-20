Piden a Jennifer Colón para “La casa de los famosos 7″ de Telemundo

Este tenso cara a cara no solo sacudió las redes sociales , sino que le dio un giro inesperado a las estrategias en la recta final de la temporada. La audiencia del formato, asimismo, encontró una potencial habitante para la ya confirmada “LCDLF7″.

“La pregunta que muchos ya se están haciendo… ¿Será que veremos a nuestra Jennifer Colón en ‘La casa de los famosos 7′? De ser así, Puerto Rico tendría una representante con carisma, belleza y una fanaticada lista para respaldarla desde el primer día. Nosotros ya estamos más que preparados para apoyarla con todo. ¿Te gustaría verla entrar a la casa más famosa de la televisión? Los leemos en los comentarios", lee una publicación en Instagram de la plataforma digital Inside Beauty PR.