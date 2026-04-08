Jennifer Colón sobre su encuentro con Celinee Santos: “No sentí la necesidad de humillarla”

Puerto Rico y República Dominicana han compartido históricamente un legado de reinas de belleza, pero pocas veces la competencia ha sido tan vibrante como en 2024. Jennifer Colón, hizo historia como la primera madre y mujer de 36 años en representar a la Isla del Encanto, y Celinee Santos, una veterana de las pasarelas que llevó el estandarte dominicano al “Top 30″, representan dos facetas de la evolución en los certámenes internacionales.

Lo que comenzó como una competencia por la corona universal, sin embargo, se ha transformado en un intenso debate público. El reciente encuentro entre Colón y Santos en la dinámica de “El portal” de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo ha reabierto viejas heridas del certamen, donde acusaciones de comportamiento y falta de respeto han puesto bajo la lupa la verdadera relación entre las reinas del Caribe.

Esta noche, la puertorriqueña conversó con El Nuevo Día sobre su aparición en el popular “reality show”. El deseo de la producción de que Miss Orocovis 2024 formara parte de la temporada, según reveló, surgió desde mucho antes del estreno.

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Jennifer Colón vs. Celinee Santos: el cara a cara que enciende las redes "¡Mientes!”. Las dos exreinas y hermanas caribeñas protagonizaron un inesperado encontronazo en “La casa de los famosos 6”.

“Luego se me dio la oportunidad de participar en esta dinámica, y de ahí surge mi participación. Lo demás se fue dando después de manera natural. La dinámica de ‘El portal’ fue algo nuevo y diferente, pensado para entablar un diálogo”, explicó Colón.

Hoy, una noche después de visitar la mansión de “La Jefa”, la esteticista de grado médica e iridóloga se siente tranquila con su desempeño. Su mayor satisfacción, subrayó, es la convicción de no haberle fallado a su esencia.

“Fui yo misma en todo momento, actué con respeto y me mantuve fiel a mis valores, que es hablar siempre con la verdad. Las personas que me conocen saben que yo nunca soy capaz de hablar de absolutamente nadie a menos de que hablen de mí primero y yo sienta la necesidad de explicar algo. Siempre hay espacio para aprender, pero estoy satisfecha con lo que hice”, dijo.

Sobre toda la polémica y opiniones que han surgido después del “show” de ayer, Colón está clara de que “es algo que viene con el tipo de programa”. Asimismo, aseguró que asume todas las críticas y comentarios con madurez.

“Cada quien ve las cosas desde su perspectiva. Yo me enfoco en los comentarios positivos hacia mi persona, y sabemos que la fanaticada puede ser muy pasional. Muchas veces lo que critican de mí es lo mismo que le celebran a otra persona. Al final, me enfoco en crecer dentro de esta plataforma de los ‘reality shows’ y agradezco la oportunidad”, expresó.

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Colón, por otra parte, mencionó que no le tomó por sorpresa la actitud de Santos. Mientras ocurría la conversación en “El portal” “ya yo sabía que estaba mintiendo”, agregó.

“Podía notar contradicciones con cosas que ella misma había dicho antes. Aun así, decidí asumir una postura más madura, porque he aprendido de mis errores y no sentí la necesidad de humillarla. Mi intención fue simplemente hablar con la verdad y dejar en evidencia las inconsistencias. Aunque ella nunca quiso admitir nada e incluso dejó entrever que no se acordaba de mí, preferí manejar la situación con respeto, entendiendo también que estamos en condiciones distintas, ya que yo no estoy dentro de la casa por ahora”, precisó.

La exreina boricua, finalmente, reconoció las posibles razones por las que la dominicana se mantiene en la competencia. Su respuesta, contrario a lo que muchos pensarían, fue positiva.

“Ella ya venía con una fanaticada de otro reality donde también generó mucha polémica, especialmente con Cristina (Porta), la ganadora de esa edición. Eso le dio una base fuerte. Además, ha sabido ser estratégica, es una buena jugadora y ha manejado bien sus movimientos para mantenerse fuera de nominación y seguir avanzando”, concluyó.