8 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Reaparece Jennifer Colón y sus fans la celebran: “La luz que brilla no es pasajera”

“La obra verdadera se construye en silencio”, expresó la Miss Universe Puerto Rico 2024

8 de noviembre de 2025 - 8:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Colón representó a Orocovis en Miss Universe Puerto Rico 2024. (Stephanie Rojas Rodriguez)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado 24 de octubre, la Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, pidió disculpas por unos “comentarios inapropiados” que “causaron incomodidad”. La exreina de belleza, de igual forma, se despidió con “arrepentimiento sincero y voluntad de mejora”.

Esta noche, la integrante del “Top 12″ en Miss Universe 2024 reapareció llena de entusiasmo y con mucho glamour. Sus fans, de igual forma, celebraron el regreso de la modelo y la llenaron de elogios.

“Lo visible es apenas la máscara; la obra verdadera se construye en silencio, entre manos que saben guardar secretos”, lee el mensaje que publicó Colón Alvarado junto a un video y tres fotografías.

“Así es la vida. Nos levantamos con más fuerza”, “¡Muero! ‘My baby is back!’” y “La luz que brilla no es pasajera”, son tres de los muchos comentarios que sus seguidores han escrito en su cuenta de Instagram.

El 18 de abril de 2024, Colón Alvarado, Miss Orocovis 2024, ganó y fue coronada por la Miss Universe Puerto Rico saliente, Karla Guilfú Acevedo. Con esta victoria, la esteticista médica e iridóloga se convirtió en la primera mujer mayor de 28 años y la primera madre en ser seleccionada para representar a Puerto Rico en la pasarela universal.

En el certamen internacional, que tuvo lugar en México, la boricua ocupó un lugar en el “Top 12″.

Jennifer Colón Alvarado hizo historia doble esta noche al ser coronada como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2024.Con la victoria se convirtió en la primera mujer mayor de 28 años en ostentar este títuloJennifer Colón Alvarado será nuestra representante en el certamen internacional este noviembre.
1 / 10 | Miss Orocovis es coronada Miss Universe Puerto Rico 2024. Jennifer Colón Alvarado hizo historia doble esta noche al ser coronada como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2024. - Nahira Montcourt
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
