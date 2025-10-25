Opinión
25 de octubre de 2025
78°lluvia ligera
Jennifer Colón pide disculpas: “Lamento no haber sido más cuidadosa con mis palabras”

Por el momento, según señaló en sus redes sociales, estas serán sus únicas declaraciones

25 de octubre de 2025 - 11:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Colón Alvarado fue la primera mujer madre en conquistar el título nacional. (Carlos Rivera Giusti)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Aprender de los errores es una habilidad esencial para el crecimiento personal y profesional. En lugar de ver los desaciertos como fracasos, se deben considerar valiosas oportunidades para adquirir conocimiento y mejorar.

Con una línea de pensamiento similar reapareció esta noche la Miss Universe Puerto Rico 2024 Jennifer Colón Alvarado. A través de sus redes sociales, la orocoveña pidió disculpas por las polémicas declaraciones emitidas en el podcast “Échale pique” presentado por la modelo Jeimilly Ramos, el creador de contenido Félix “Picante” Arroyo y la periodista Krystalmar Flores.

“Quiero expresar, desde el corazón, mis más sinceras disculpas por las declaraciones que realicé en el episodio más reciente del podcast en el que participé. Reconozco que algunos de mis comentarios fueron inapropiados y causaron incomodidad. Lamento no haber sido más cuidadosa con mis palabras”, comenzó la beldad de 37 años.

La integrante del “Top 12″ de Miss Universe 2024 agregó: “En este caso, fallé en cumplir con este estándar, y asumo la responsabilidad de mis acciones. Me comprometo a aprender de esta experiencia y agradezco a las personas que, con respeto, señalaron mi error con sus críticas constructivas que me ayudan a crecer”.

Según Colón Alvarado, su “compromiso es seguir construyendo desde la humildad, con la intención de recuperar la confianza y el respeto de quienes” la escuchan. “Especialmente, a mi familia de Miss Universe Puerto Rico que siempre me ayudaron y cuidaron”, dijo.

La exreina, de igual, manera, se despidió “con arrepentimiento sincero y voluntad de mejora”.

El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. De esta forma, a sus 37 años y con la corona todavía sobre su cabeza, Colón se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico en dar a luz mientras ostenta el título. A la izquierda, Jonah López, padre del bebé.Colón entregará su corona el próximo 14 de agosto de 2025, cuando se lleve a cabo el certamen de Miss Universe Puerto Rico.
1 / 12 | ¡Un varón! Jennifer Colón da a luz a su cuarto hijo. El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. - Pablo Martínez Rodríguez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
