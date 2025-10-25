Jennifer Colón pide disculpas: “Lamento no haber sido más cuidadosa con mis palabras”

Aprender de los errores es una habilidad esencial para el crecimiento personal y profesional. En lugar de ver los desaciertos como fracasos, se deben considerar valiosas oportunidades para adquirir conocimiento y mejorar.

Con una línea de pensamiento similar reapareció esta noche la Miss Universe Puerto Rico 2024 Jennifer Colón Alvarado. A través de sus redes sociales, la orocoveña pidió disculpas por las polémicas declaraciones emitidas en el podcast “Échale pique” presentado por la modelo Jeimilly Ramos, el creador de contenido Félix “Picante” Arroyo y la periodista Krystalmar Flores.

“Quiero expresar, desde el corazón, mis más sinceras disculpas por las declaraciones que realicé en el episodio más reciente del podcast en el que participé. Reconozco que algunos de mis comentarios fueron inapropiados y causaron incomodidad. Lamento no haber sido más cuidadosa con mis palabras”, comenzó la beldad de 37 años.

La integrante del “Top 12″ de Miss Universe 2024 agregó: “En este caso, fallé en cumplir con este estándar, y asumo la responsabilidad de mis acciones. Me comprometo a aprender de esta experiencia y agradezco a las personas que, con respeto, señalaron mi error con sus críticas constructivas que me ayudan a crecer”.

Según Colón Alvarado, su “compromiso es seguir construyendo desde la humildad, con la intención de recuperar la confianza y el respeto de quienes” la escuchan. “Especialmente, a mi familia de Miss Universe Puerto Rico que siempre me ayudaron y cuidaron”, dijo.

La exreina, de igual, manera, se despidió “con arrepentimiento sincero y voluntad de mejora”.