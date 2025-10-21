Exesposo de Jennifer López arremete en su contra: “El problema eres tú”

Las declaraciones de Jennifer López sobre sus relaciones hicieron eco inmediato. Y es que, tras afirmar que ninguna de sus exparejas ha sido capaz de amarla, su primer esposo, Ojani Noa, se lanzó en su contra.

En una reciente entrevista para el programa "The Howard Stern Show", la “Diva del Bronx" habló sobre su complicada vida sentimental, y aseguró que, aunque en sus cuatro matrimonios (y varias relaciones) recibió casi todo lo que cualquier mujer pudiera desear, ninguno de sus ex pudo amarla de verdad.

“Me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que pudiera desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero…”, dijo.

1 / 7 | Deslumbra Jennifer López en su primera alfombra roja tras el anuncio de su divorcio. La actriz lució un diseño de Tamara Ralph. (Cole Burston/The Canadian Press via AP) - Cole Burston 1 / 7 Deslumbra Jennifer López en su primera alfombra roja tras el anuncio de su divorcio La actriz lució un diseño de Tamara Ralph. (Cole Burston/The Canadian Press via AP) Cole Burston Compartir

A través de sus redes sociales, Ojani publicó un duro mensaje para la artista, en el que no solo rechaza su versión de los hechos; sino que, afirma, ella es la única razón por la que ninguno de sus romances ha prosperado.

PUBLICIDAD

“Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu imagen de víctima”, escribió el cubano en Instagram. “El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres quien no pudo contenerse”, agregó.

Noa y JLo se casaron en 1997y, a pesar de que lucían sumamente enamorados, sorpresivamente se separaron 11 meses más tarde. Dos décadas después, el cubano reveló que fue la protagonista de "El beso de la mujer araña" quien terminó con la relación pues, según él, sacrificó su matrimonio por fama.

“Elegiste que la fortuna y la fama separaran nuestra relación. Decidiste mentirme, engañarme, aunque intenté mantener el matrimonio vivo”, sostuvo.

Ojani resaltó que su famosa exesposa ha tenido cuatro buenos hombres a su lado, por lo que le pidió dejar de mentir y reflexionar sobre ella misma.

“Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones… di la verdad, que la gente sepa que tú eres el problema”, finalizó.