21 de octubre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Exesposo de Jennifer López arremete en su contra: “El problema eres tú”

El primer esposo de la “Diva de El Bronx” le responde tras alegar que ninguno de sus exparejas son capaces de amar

21 de octubre de 2025 - 8:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Lopez (The Associated Press)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las declaraciones de Jennifer López sobre sus relaciones hicieron eco inmediato. Y es que, tras afirmar que ninguna de sus exparejas ha sido capaz de amarla, su primer esposo, Ojani Noa, se lanzó en su contra.

En una reciente entrevista para el programa "The Howard Stern Show", la “Diva del Bronx" habló sobre su complicada vida sentimental, y aseguró que, aunque en sus cuatro matrimonios (y varias relaciones) recibió casi todo lo que cualquier mujer pudiera desear, ninguno de sus ex pudo amarla de verdad.

“Me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que pudiera desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero…”, dijo.

A través de sus redes sociales, Ojani publicó un duro mensaje para la artista, en el que no solo rechaza su versión de los hechos; sino que, afirma, ella es la única razón por la que ninguno de sus romances ha prosperado.

“Deja de menospreciarnos. Deja de menospreciarme con tu imagen de víctima”, escribió el cubano en Instagram. “El problema no somos nosotros. No soy yo. El problema eres tú. Tú eres quien no pudo contenerse”, agregó.

Noa y JLo se casaron en 1997y, a pesar de que lucían sumamente enamorados, sorpresivamente se separaron 11 meses más tarde. Dos décadas después, el cubano reveló que fue la protagonista de "El beso de la mujer araña" quien terminó con la relación pues, según él, sacrificó su matrimonio por fama.

“Elegiste que la fortuna y la fama separaran nuestra relación. Decidiste mentirme, engañarme, aunque intenté mantener el matrimonio vivo”, sostuvo.

Ojani resaltó que su famosa exesposa ha tenido cuatro buenos hombres a su lado, por lo que le pidió dejar de mentir y reflexionar sobre ella misma.

“Te han amado varias veces. Te has casado cuatro veces y has tenido innumerables relaciones entre tanto. Has tenido buenas relaciones… di la verdad, que la gente sepa que tú eres el problema”, finalizó.

Después de Ojani, la estrella pop se ha casado tres veces más: con Cris Judd, Marc Anthony (padre de sus gemelos Max y Emme) y Ben Affleck, de quien se divorció este año.

Tags
Jennifer LópezmatrimoniosDivorcios
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
