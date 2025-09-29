Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
29 de septiembre de 2025
81°despejado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jennifer López califica su divorcio con Ben Affleck como “lo mejor que le ha pasado en la vida”

La artista habló sobre su separación del actor y cómo fue trabajar con él después de esa situación

29 de septiembre de 2025 - 8:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
JLo también recordó cómo fue trabajar en su película “El beso de la mujer araña”, de la que Ben Aflleck es el productor. (CAROLINE BREHMAN)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Jennifer López habló sobre su divorcio con Ben Affleck y cómo este episodio, lejos de ser un momento doloroso, se convirtió en algo positivo porque la ayudó a crecer.

La artista describió su separación del actor y director, de 53 años, como una de las experiencias más importantes de su vida. “Fue lo mejor que me ha pasado en la vida”, dijo en el programa “CBS News Sunday Morning”

“Porque me cambió. Me ayudó a crecer como necesitaba crecer”, expresó la “Diva del Bronx”.

JLo también recordó cómo fue trabajar en su película “El beso de la mujer araña”, de la que Ben Aflleck es el productor y se estrenó en el “Festival de Cine de Sundance” en enero, el mismo mes en que la expareja formalizó su divorcio.

“Fue una época muy difícil. Cada momento en el set, cada momento que interpretaba este papel, era tan feliz, y luego, en casa, la cosa no iba bien. Y me preguntaba: ‘¿Cómo puedo trabajar con esto?’”, dijo.

JLo y Ben habían sido pareja a principios de los 2000, pero reavivaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022.

Más tarde celebraron sus nupcias con una ceremonia en Georgia ante amigos y familiares el 20 de agosto de 2022.

La cantante solicitó el divorcio exactamente dos años después de la ceremonia en Georgia, indicando el 26 de abril de 2024 como la fecha de separación de la pareja y citando diferencias irreconciliables como motivo de la ruptura.

Jennifer López y Ben Affleck se conocieron hace 21 años mientras grababan la película Gigli, en el 2002.El actor le propuso matrimonio a la cantante ese noviembre con un anillo de diamantes Harry Winston hecho a la medida con un solitario rosa de 6.1 quilates.Tras dos años de matrimonio, la cantante y actriz puertorriqueña le solicitó el divorcio al actor Ben Affleck. López radicó la documentación el martes, 20 de agosto, en el tribunal superior de Los Ángeles.
1 / 17 | Jennifer López y Ben Affleck: así fue su historia de amor. Jennifer López y Ben Affleck se conocieron hace 21 años mientras grababan la película Gigli, en el 2002. - Archivo
Tags
Jennifer LópezBen AffleckDivorcioHollywood
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 28 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: