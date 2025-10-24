Opinión
24 de octubre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Despiden a Jennifer Colón de “Pégate al mediodía”

Esta tarde, la producción contó con Alexandra Pomales como copresentadora invitada

24 de octubre de 2025 - 2:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Colón Alvarado buscó traer la sexta corona universal a Puerto Rico. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El pasado 22 de septiembre, “la tarde se iluminó en ‘Pégate al mediodía’” de Wapa Televisión con el debut de Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, como copresentadora invitada. La conexión de la modelo con la audiencia, así como su buena ejecutoria frente a las cámaras, lograron que se quedara en el “show” de variedades.

Sin embargo, El Nuevo Día supo de la salida del programa de la primera mujer mayor de 28 años y primera madre en ganar el título nacional del espacio televisivo. El despido se dio después de que la médica esteticista e iridóloga hiciera unas polémicas declaraciones en el podcast “Échale pique” capitaneado por la modelo Jeimilly Ramos, el creador de contenido Félix “Picante” Arroyo y la periodista Krystalmar Flores.

Colón Alvarado tenía un contrato vigente en “Pégate al mediodía” hasta diciembre.

Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, estuvo agarrada de manos con Miss Corozal, Orlanis Rivera, quien resultó primera finalista. Así reaccionó al conocer la decisión del jurado. El certamen transcurrió de 8:00 p.m. a 11:00 p.m. y fue transmitido por Wapa Televisión.
1 / 9 | ¡Puerto Rico tiene nueva reina! Jennifer Colón hace historia en Miss Universe Puerto Rico. Jennifer Colón, Miss Universe Puerto Rico 2024, estuvo agarrada de manos con Miss Corozal, Orlanis Rivera, quien resultó primera finalista. - Nahira Montcourt

Este diario, además, supo que la beldad de 37 años fue vista en el canal en llanto en la tarde de ayer, jueves.

En el estudio de “Pégate al mediodía”, por su parte, le dieron la bienvenida hoy a Alexandra Pomales, a quien describieron como una “invitada de lujo” y “talentosísima”.

Ayer, jueves en la noche, las redes sociales se revolucionaron con las palabras de Colón Alvarado. Quien formó parte del “Top 12″ de Miss Universe 2024. No solo se burló del maquillaje de Orlanis Rivera, primera finalista del certamen donde fue coronada como la más bella de la isla, sino que despotricó contra la organización nacional liderada por Yizette Cifredo.

Quien formó parte del dúo de música pop latina, Shambayah, insinuó que la gerencia de Miss Universe Puerto Rico estuvo en desacuerdo con su victoria. Asimismo, aseguró que la trataron con indiferencia inmediatamente le pusieron la corona.

El Nuevo Día solicitó una reacción de Cifredo y de la organización Miss Universe Puerto Rico, pero se informó que no emitirán comentarios al respecto.

El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. De esta forma, a sus 37 años y con la corona todavía sobre su cabeza, Colón se convirtió en la primera Miss Universe Puerto Rico en dar a luz mientras ostenta el título. A la izquierda, Jonah López, padre del bebé.Colón entregará su corona el próximo 14 de agosto de 2025, cuando se lleve a cabo el certamen de Miss Universe Puerto Rico.
1 / 12 | ¡Un varón! Jennifer Colón da a luz a su cuarto hijo. El parto ocurrió a la medianoche del 1 de agosto, exactamente a las 12:16 a.m., en el hospital Pavia en Santurce, y aunque estaba previsto para el 22 de agosto, el bebé se adelantó más de tres semanas. - Pablo Martínez Rodríguez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
