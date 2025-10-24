Despiden a Jennifer Colón de “Pégate al mediodía”

El pasado 22 de septiembre, “la tarde se iluminó en ‘Pégate al mediodía’” de Wapa Televisión con el debut de Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón Alvarado, como copresentadora invitada. La conexión de la modelo con la audiencia, así como su buena ejecutoria frente a las cámaras, lograron que se quedara en el “show” de variedades.

Sin embargo, El Nuevo Día supo de la salida del programa de la primera mujer mayor de 28 años y primera madre en ganar el título nacional del espacio televisivo. El despido se dio después de que la médica esteticista e iridóloga hiciera unas polémicas declaraciones en el podcast “Échale pique” capitaneado por la modelo Jeimilly Ramos, el creador de contenido Félix “Picante” Arroyo y la periodista Krystalmar Flores.

Colón Alvarado tenía un contrato vigente en “Pégate al mediodía” hasta diciembre.

Este diario, además, supo que la beldad de 37 años fue vista en el canal en llanto en la tarde de ayer, jueves.

En el estudio de “Pégate al mediodía”, por su parte, le dieron la bienvenida hoy a Alexandra Pomales, a quien describieron como una “invitada de lujo” y “talentosísima”.

Ayer, jueves en la noche, las redes sociales se revolucionaron con las palabras de Colón Alvarado. Quien formó parte del “Top 12″ de Miss Universe 2024. No solo se burló del maquillaje de Orlanis Rivera, primera finalista del certamen donde fue coronada como la más bella de la isla, sino que despotricó contra la organización nacional liderada por Yizette Cifredo.

Quien formó parte del dúo de música pop latina, Shambayah, insinuó que la gerencia de Miss Universe Puerto Rico estuvo en desacuerdo con su victoria. Asimismo, aseguró que la trataron con indiferencia inmediatamente le pusieron la corona.

El Nuevo Día solicitó una reacción de Cifredo y de la organización Miss Universe Puerto Rico, pero se informó que no emitirán comentarios al respecto.