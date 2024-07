El triunfal regreso de Jennifer Colón Alvarado a Orocovis: “Nunca es tarde para realizar sus sueños”

“La realidad (es) que no me esperaba que tantas personas se dieran cita y recibir ese calor, ese cariño ha sido espectacular. Y en cuanto al mensaje que me encantaría transmitir, pues precisamente algo similar a lo que dije la noche que gané, que nunca es tarde para realizar tus sueños, que muchas veces tenemos que conectar con nuestra esencia y acordarnos de nuestras metas, nuestros objetivos. Que ser madre o los procesos de la vida no tienen que limitarte para tu poder siempre perseguir tus sueños. Y es importante por eso fomentar el amor propio. Y es importante siempre cumplir tus anhelos porque uno nunca sabe cuando se va a abrir esa puerta”, explica.