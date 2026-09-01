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La nueva Miss México se autodenomina “la reina de los problemas”

María Vargas, quien representó a Jalisco, fue coronada en el fin de semana por Miss Universe 2025 Fatima Bosch

1 de septiembre de 2026 - 10:29 AM

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María Vargas, Miss Universe México 2026 (Instagram)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

María Vargas, la candidata de Jalisco, se convirtió en la nueva Miss Universe México y que, en noviembre, viajará a Puerto Rico, donde se llevará a cabo la gran final del certamen.

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Aún antes de que María supiera que se llevaría la corona, por la tarde del sábado, 29 de agosto, hizo un manifiesto en sus redes sociales que, solo vaticinaría, la noche inolvidable que la esperaba y la que, definitivamente, ya ha marcado su historia.

“Cuando comienzas a creer que todo es posible, la vida empieza a demostrarte que realmente lo es”.

Eran Mariana Macías -candidata michoacana- y María, una frente a la otra, esperando conocer el veredícto del público y Fátima Bosch, a solo unos metros detrás de ella, contemplando con emoción la posición en la que un día estuvo y estaba por ceder a una de las jóvenes.

María, de nombre completo, María Guadalupe Vargas Naranjo, no es una Miss convencional; ella misma le rehuye a esa catalogación, a tal grado que, como ha mencionado en diversas ocasiones, se autodenomina “la Reina de los problemas”.

De María se sabe que es originaria de Zapopan, Jalisco; en la actualidad tiene 28 años, fue la candidata que ganó en la categoría de “Traje típico” y, aún pese a su juventud, la modelo ya ha logrado mucho: tiene un título como licenciada en Negocios Internacionales y, no sólo eso, sino que con 26 años ya había publicado su primer libro, una obra autobiográfica, titulada “Miss Trouble” (“La reina de los problemas”). En la actualidad, ya trabaja en una segunda parte del texto, el cual, posiblemente, narre su experiencia en los certámenes de belleza y su incipiente coronación.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto.Miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra Acosta.Miss Universe India 2026, Kaziah Liz Mejo.
1 / 28 | Miss Universe 2026: Conoce a las candidatas que van por la corona universal. Miss Universe Puerto Rico 2026, Jeniffer Barreto. - Carlos Rivera Giusti/Staff
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Miss UniverseFátima Bosch
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