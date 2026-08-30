Fátima Bosch corona a su sucesora de cara al Miss Universe 2026

El reinado de Fátima Bosch como Miss Universe México llegó a su fin la noche del sábado 29 de agosto de 2026, cuando entregó la corona a su sucesora durante la gran final del certamen nacional.

La ceremonia se realizó desde el Rancho Tierra Sagrada by Cabo Adventures, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Cuando Fátima Bosch fue coronada Miss Universe 2025, el 21 de noviembre pasado en Bangkok, Tailandia, se convirtió en la cuarta mexicana en conseguir la corona, aunque su triunfo no solo estuvo acompañado de celebración, también de una polémica durante el certamen y posteriores acusaciones en torno a su elección hicieron que su reinado comenzara bajo los reflectores.

A nueve meses de aquella noche, la mexicana ha recorrido distintos países como representante de la organización y su gestión ha estado marcada por causas sociales, mensajes de empoderamiento femenino y una postura que, de acuerdo con el propio CEO de Miss Universe, representa la evolución de las nuevas generaciones.

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A través de sus redes sociales, Bosch documentó sus últimos momentos como Miss Universe México, agradeció a Dios y a México por a la oportunidad, por la aventura.

La reina de belleza coronó a la representante de Jalisco, María Vargas, quien representará a México en la próxima edición de Miss Universe 2026, que se celebrará en noviembre desde Puerto Rico.

Como parte de la ultima ronda de preguntas, Vargas dejó claro que una corona no es lo que le da valor a una mujer, sino sus decisiones y acciones.