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Junte de Karol G y Bruno Mars desata rumores de posible romance

Los artistas compartieron varias fotografías en las redes sociales

30 de agosto de 2026 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Karol G y Bruno Mars. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Fans de los cantantes Karol G y Bruno Mars especulan sobre una relación amorosa entre ellos.

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Esta idea nació a partir de varias fotografías compartidas a través del perfil oficial de Instagram de la colombiana, donde se observa a ambos artistas disfrutando de un pastel que rinde homenaje al último tour de la cantante, así como compartiendo escenario cantando, hasta disfrutando de una botella de champagne.

Las recientes publicaciones desataron los rumores sobre un posible romance, aunque diversos seguidores sugieren que podría tratarse de una estrategia comercial para impulsar sus próximos trabajos juntos.

Tras la reciente colaboración que ambos cantantes lanzaron el pasado mes de julio con el tema “Still”, sencillo perteneciente a “No Me Arrepiento De Sentir Tanto”, el sexto álbum de estudio de la intérprete.

La amistad y complicidad es evidente, es por eso que cientos de usuarios sospechan que la química traspasó el ámbito profesional.

Además, por parte del cantante estadounidense en sus redes sociales, compartió en su cuenta de Instagram un video ambientado con la canción “Still”, acompañado por una frase que sus seguidores vincularon directamente con la colombiana:

“Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”, colocó Bruno Mars en una publicación en su Instagram.

A pesar de que el artista no etiquetó ni nombró a Karol G en la publicación, la alusión directa a su colaboración musical y al origen de la cantante fue interpretada como una indirecta.

Las publicaciones de ambas estrellas continúan acumulando millones de interacciones.

Tags
Karol GBruno MarsMúsicaRedes sociales
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