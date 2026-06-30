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Karol G se confiesa sobre su ruptura amorosa en concierto de Rosalía

En el momento íntimo de “el confesionario” en el espectáculo, la catalana invitó a la intérprete colombiana a sincerarse

30 de junio de 2026 - 1:35 PM

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La cantante colombiana Karol G durante su asistencia en los American Music Awards. (Jerónimo Guerra)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Una gran sorpresa se llevaron los fanáticos de la cantante española Rosalía, al compartir escenario con su colega, la colombiana Karol G, durante el último concierto de la catalana en Inglewood, California, celebrado este pasado lunes, 29 de junio.

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La artista colombiana apareció como invitada especial en uno de los momentos más íntimos del espectáculo: el confesionario, en el que Rosalía invitó a la intérprete de “Si antes te hubiera conocido” a “sacarse algo del pecho”.

Pero antes, la colombiana indicó: “Qué alivio conocernos”, mientras Rosalía recordaba entre risas que la primera vez que se encontraron en persona apenas compartieron “un hola y un adiós”. Sin embargo, en esta ocasión sería distinto, aseguró la catalana al manifestar: “Esto es otro nivel de amistad, confesándonos”.

Esto ocurrió mientras se disipaban especulaciones de que existía una rivalidad entre ambas, como rumoraban sus respectivas fanaticadas mediante las redes sociales, en las que comparaban constantemente sus carreras.

De acuerdo con las reseñas del concierto, Rosalía presentó de este modo a Karol G: “Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota“. Esas palabras dieron paso a que la estrella de Medellín entara al escenario y ambas se funderan en un abrazo.

Finalmente, llegó el emotivo momento cuando la cantante de “Despechá” invitó a Karol G a formar parte del ya tradicional confesionario del espectáculo, en el que se abrió sobre una etapa dolorosa que vivió a nivel sentimental.

“Te voy a confesar algo. Resulta que estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo“, comenzó a explicar, mientras detalló que durante los primeros años de noviazgo, siempre había alguna excusa para no pasar esa fecha importante juntos. Asimismo, explicó lo que terminó marcando el final definitivo de esa relación, que ocurrió precisamente el día de su cumpleaños.

“Para mí era importante compartir ese día con la persona que quería. El último cumpleaños nos íbamos de viajeestábamos con las maletas en el aeropuerto para celebrarlo en otra parte del mundo. En la sala de espera… me dejaron allí", se sinceró.

A lo que Rosalía calificó como algo "imperdonable“, su colega musical continuó: “Bajé las maletas. Me quedé, pero me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo“, reveló la intérprete, al referirse a la motivación principal por la que finalizó su relación.

La respuesta de Rosalía a dicha confesión también provocó una gran ovación entre el público. “Amiga, yo tengo que decir que, en mi país, cuando alguien es un c@#ón, así un poco, decimos: ‘uff vaya perla’. Así que hoy vamos a celebrar más y mejor que cualquier cumpleaños porque te deshiciste de ese perla“, comentó entre aplausos mientras hizo alución a su sencillo “La Perla”.

Aunque Karol G no mencionó el nombre de su expareja, sus fans no han tardado en señalar a Feid como el protagonista de la historia, con quien mantuvo una relación pública por varios años. Curiosamente, este cantante tiene una canción titulada “Feliz Cumpleaños Ferxxo”. La cantante tuvo una relación amorosa con el cantante urbano puertorriqueño Anuel AA por más de tres años, que finalizó en 2021.

El confesionario es un espacio de charla en los conciertos del Lux Tour al que Rosalía ha invitado a cantantes como Bad Gyal, Aitana,Lola Young,Guitarricadelafuente, actrices como Rossy de Palma y Cara Delevingne, y a la futbolista Kika Nazareth.

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RosalíaKarol GConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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