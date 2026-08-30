George Clooney, Penélope Cruz, Bardem y los Gallagher: Venecia espera a sus estrellas

El paso de George Clooney por la alfombra roja de Venecia el próximo miércoles 2 de septiembre antes de recoger el León de Oro a su trayectoria servirá de anticipo a una de las partes más mediáticas del festival: el desfile de sus estrellas, entre las que también se espera a Penélope Cruz, Javier Bardem o los hermanos Gallagher.

Hasta el 12 de septiembre, día de su clausura, esta edición 83 y sus secciones paralelas recibirán a grandes nombres de la cinematografía e incluso de la música, ya sea en persona o a través de la gran pantalla.

Liam y Noel Gallagher protagonizan fuera de competición el documental ‘Oasis: Don’t Look Back in Anger’, que narra su regreso a los escenarios. Aunque es difícil predecir el comportamiento de los hermanos, el director de la Mostra, Alberto Barbera, aseguró cuando anunció el filme que le han prometido asistir.

El puertorriqueño Ricky Martin participa en ‘Hombre al agua’, tercer largometraje de Gael García Bernal; Tom Waits hace una breve incursión en ‘Wild Horse Nine’ y Phoebe Bridgers se presenta con ‘Primetime’. Músicos que pueden acaparar algunas de las imágenes destacadas del festival si asisten a las presentaciones.

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Sí está confirmada la presencia de Cruz y Bardem, que llegarán al Lido con ‘Bunker’, del francés Florian Zeller, en la que también actúan Paul Dano, Stephen Graham y Patrick Schwarzenegger.

La competición oficial de este año anticipa la aparición de iconos tanto europeos como estadounidenses. Entre los primeros, Vincent Lindon (‘Un bon petit soldat’), Chiara Mastroianni (‘Un peu avant minuit’), Louis Garrel (‘Succederà questa notte’, de Nanni Moretti) o Valeria Bruni Tedeschi (‘L’Estranea’).

Hollywood, a escena

Hollywood desembarca en Venecia con figuras como John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi y Parker Posey, todos ellos en liza por ‘Wild Horse Nine’; Casey Affleck, al frente de ‘Company’, llega con Nick Nolte como actor más destacado, y el alemán Werner Herzog, director de ‘Bucking Fastard’, ofrece el primer trabajo conjunto de las hermanas Kate y Rooney Mara, en un filme que también cuenta con el británico Orlando Bloom.

Su compatriota Robert Pattinson acudirá de la mano de Lance Oppenheim con ‘Primetime’ y el cineasta italiano Andrea Pallaoro reúne a Susan Sarandon y Alicia Vikander en ‘The Echo Chamber’.

El cineasta Danny Boyle, nacido igualmente en el Reino Unido, inaugurará el miércoles la competición oficial con ‘Ink’, un relato sobre la compra del diario The Sun por parte del magnate Rupert Murdoch, con Guy Pearce, Claire Foy y Jack O’Connell como personajes principales.

Fuera de competición destacan Al Pacino -que no viajará a Venecia- en ‘Father Joe’, de Barthélémy Grossmann, o Pamela Anderson y Taika Waititi en ‘Place to Be’, una ‘road movie’ de Chicago a Nueva York sobre la inesperada amistad entre una mujer mayor y un hombre de mediana edad.

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Famosos tras las cámaras

No todas las caras conocidas están reservadas a los largometrajes: Dakota Johnson se transforma en Marilyn Monroe en el corto ‘Flesh Impact’, de Maggie Gyllenhaal, que cuenta igualmente con la pareja de esta última, Peter Sarsgaard, mientras que Saoirse Ronan se estrena en la dirección con ‘Paper Plane’.

Y el actor australiano Russell Crowe se pone detrás de las cámaras para contar cómo es su proceso de creación como intérprete y como músico en ‘What Love Builds’.

Los fotógrafos dirigirán también su foco hacia protagonistas de apartados paralelos. Por ejemplo, la australiana Mia Wasikowska se pone en la piel de una escritora en ‘Agata the Writer’, en las Jornadas de los Autores, donde también está, entre otros, Catherine Deneuve, gran dama del cine francés, con ‘Peau d’homme’.