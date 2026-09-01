Boricua se convierte en el fellow más joven del Instituto Internacional de Conservación del Patrimonio Cultural

El conservador-restaurador y profesor universitario puertorriqueño Héctor J. Berdecía Hernández fue elegido Fellow del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC), una de las principales distinciones internacionales en el campo de la conservación del patrimonio cultural.

Berdecía Hernández, de 31 años, se convierte en el Fellow más joven elegido en los más de 75 años de historia del IIC y en el segundo puertorriqueño en recibir la distinción. Le precedió el conservador-restaurador cayeyano José H. Orraca, reconocido por sus contribuciones pioneras a la conservación de colecciones fotográficas en museos, archivos y bibliotecas.

La elección como Fellow del IIC constituye una de las principales marcas de distinción profesional reconocidas internacionalmente en el campo de la conservación del patrimonio cultural. De una comunidad de miembros en más de 70 países, poco más de 420 ostentan actualmente la categoría de Fellow.

PUBLICIDAD

El fellowship reconoce a profesionales cuya trayectoria y contribuciones han promovido el desarrollo de la disciplina, enriquecido la comunidad internacional en el campo de la conservación y demostrado excelencia en el estudio, cuidado y preservación del legado cultural. Las nominaciones son evaluadas por el Fellowship Committee y el Council del IIC antes de ser sometidas a votación formal entre los Fellows de la organización.

“Recibo esta distinción con profunda gratitud y un gran sentido de responsabilidad hacia nuestra profesión. Ser elegido por los Fellows del IIC constituye uno de los mayores honores de mi trayectoria y representa, además, una oportunidad para seguir visibilizando el trabajo que se realiza desde Puerto Rico y el Caribe para proteger, estudiar y conservar nuestro patrimonio cultural”, expresó Berdecía Hernández en declaraciones escritas.

Berdecía Hernández se desempeña como profesor de Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y como director general del Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico (CENCOR). Su trayectoria profesional abarca la conservación, investigación, educación y gestión del patrimonio cultural, con especial atención a los materiales constructivos históricos, la conservación preventiva, el cuidado de colecciones y la gestión patrimonial.

Es egresado de la Universidad de Puerto Rico y posee una maestría en Ciencias en Conservación Histórica de la Universidad de Pennsylvania, con especialización en la conservación de materiales constructivos. También cursó estudios en Ciencias de la Conservación en Georgetown University y en la Università degli Studi di Firenze. Actualmente cursa estudios de posgrado en museología y gestión de organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de Harvard.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera ha recibido más de una docena de premios y reconocimientos. Entre sus reconocimientos se encuentra el Emerging Leader Award del American Institute for Conservation (AIC), otorgado en 2023. Ha ocupado, además, puestos de liderazgo profesional en el AIC y participa en organizaciones y redes internacionales vinculadas a la conservación y protección del patrimonio cultural.