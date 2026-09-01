Sonya Cortés sobre la muerte de su mamá: “Me le pegué al oído y le dije: ‘Mamita, descansa. Yo estoy bien’”

La presentadora Sonya Cortés quiso compartir sus emociones y todo lo que vivió en medio de la muerte de su progenitora Gloria González, apodada como “Mother”, quien falleció hace menos de 24 horas en el Hogar Serenidad de Amor en San Juan.

La cantante tomó hoy, martes, 1 de septiembre, su celular para contar cómo fue la despedida que tuvo con su madre, horas antes de su partida física en la que ambas pudieron expresar cuánto se amaban. Cortés compartió el video con sus seguidores en las redes sociales desde su hogar, donde por décadas cuidó a su amada madre. Llorosa, con una taza de café en su mano y uno de los vestidos de “Mother”, la animadora se sinceró sobre el proceso de duelo que atraviesa y aunque se siente tranquila y en paz, reconoció que el dolor es inmenso.

“Se fue. Y duele. Pero dentro del dolor hay una gratitud inmensa por habernos dejado a Mother tanto tiempo, tantos años y en salud. Era una mujer fuerte, saludable. Recientemente fue que ella vino a estar más quebrantadita”, narró la presentadora del programa El Circo de La Mega (106.9 FM), sobre la hospitalización reciente que tuvo su madre antes de ingresar al hogar de adultos mayores.

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Sobre el último encuentro que tuvo ayer con su amada madre, contó que tuvo la oportunidad de despedirse y dejarle saber que ella estará bien ante la ausencia de “Mother”, puesto que recibirá el amor de su hermana Doris y amigos. Cortés sostuvo que al ver a su madre postrada en la cama, apenas podía abrir sus ojos, ya que entiende había comenzado su proceso de fase agónica y aún así su madre le pudo hablar.

“Sentí que ya estaba en el proceso natural de los que estamos vivos. Murió en en paz, con el grado de amor más alto que tú le puedas dar a esa persona, en este caso a mi madre”, mencionó.

El momento más emotivo de su último encuentro con su madre fue lo que ambas pudieron conversar.

“Me le pegué al oído y le dije: ‘Mamita, descansa. Yo estoy bien. Te amo. Te puedes ir tranquila. Yo estoy bien. Yo tengo unas nuevas amistades. Tengo una gran familia. Tengo a mi hermana, tengo a mis sobrinos que me aman. Tengo a mi perro. Vete tranquilita”, confesó la cantante de bachata.

La respuesta de su madre a su hija fue: “Te amo con el alma. Con dificultad para hablar”.

Y después dijo: “Te amo con la vida”.

Una vez salió del hogar, Cortés se dirigió a su casa y llamó a su hermana para que fuera a visitar a su madre. Ambas regresaron al hogar donde “Mother” falleció a sus 99 años.

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