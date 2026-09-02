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Lourdes del Río confirma su salida de Univision tras 27 años de labores

La periodista puertorriqueña puso fin a una de las etapas más importantes de su carrera profesional

2 de septiembre de 2026 - 9:52 PM

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Lourdes del Rio es una de las figuras más reconocidas del periodismo hispano en Estados Unidos. (Suministrada (Héctor Torres))
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La periodista puertorriqueña Lourdes del Río puso fin a una de las etapas más importantes de su carrera profesional. Luego de 27 años vinculada a Univision, la veterana comunicadora anunció que presentó su renuncia para emprender un nuevo proyecto en el mundo del streaming.

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La corresponsal senior de noticias, una de las figuras más reconocidas del periodismo hispano en Estados Unidos, confirmó la noticia durante una entrevista con la periodista Mandy Fridmann para el espacio Las Top News. Allí aclaró que su salida responde a una decisión personal y profesional, desligada de los recientes movimientos corporativos reportados dentro de la empresa.

Confirmo que sí, que es cierto. Hace un poco más de dos semanas renuncié a Univision, efectivo el primero de septiembre. Súper buena onda todo, aceptaron mi renuncia, les di sus días respectivos”, expresó Del Río al confirmar oficialmente su salida.

La periodista reconoció que la decisión estuvo cargada de emociones encontradas. Aunque se mostró entusiasmada por el nuevo capítulo que comienza, admitió sentir nostalgia por dejar atrás una empresa que marcó gran parte de su trayectoria profesional.

Estoy muy agradecida con Univision por estos 27 años de tanto en buenos y malos momentos”, afirmó. Asimismo, reconoció que deja “compañeros y una empresa que significó muchísimo” para ella, aunque aseguró haber sentido que era el momento adecuado para cerrar ese ciclo. “Sentí que este ciclo ya lo había completado”, sostuvo.

Un nuevo rumbo profesional

Aunque prefirió no revelar demasiados detalles sobre su próximo destino, Del Río adelantó que asumirá un rol frente a las cámaras en una nueva plataforma digital.

Lo que puedo adelantar es que voy de presentadora, se trata de un proyecto de streaming y es con gente que respeto, confío mucho y que sé que va a ser maravilloso”, indicó.

Según explicó, la oportunidad representaba un reto demasiado atractivo para dejarlo pasar. “Esta oportunidad que se presentó era muy, muy buena para decir que no y verdaderamente me llena de mucha ilusión empezar un proyecto nuevo desde cero”, expresó.

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En Abajo y Arriba, la veterana periodista y presentadora se confiesa sobre un duro golpe que la tomó por sorpresa.

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Lourdes del RioUnivisionPeriodistas
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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