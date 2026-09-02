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Ariana Grande al concluir su gira: “He disfrutado cada minuto”

Tomará un descanso temporal de la vida pública

2 de septiembre de 2026 - 11:13 AM

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ARCHIVO - Ariana Grande llega a la 31.ª edición de los Premios Critics' Choice, celebrada el domingo 4 de enero de 2026 en The Barker Hangar, en Santa Mónica (California). (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP, archivo) (Richard Shotwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LONDRES — Las últimas palabras de Ariana Grande, antes de bajar del escenario y alejarse de los focos, fueron para sus fans.

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Al dirigirse al público durante su último concierto en Londres el martes, antes de tomarse un respiro de la vida pública, la cantante se mostró muy emocionada y agradecida.

Grande dio las gracias al público y calificó la gira “The Eternal Sunshine Tour” como una de las “experiencias más bonitas y extraordinarias” de su vida.

La estrella de la música confirmó en agosto que se tomaría un descanso tras finalizar sus conciertos en directo, cuya última etapa consistiría en una gira de 10 actuaciones en el O2 Arena de Londres.

En el escenario, Grande ha admitido sentirse emocionada ante el final de la gira tras 41 conciertos, que también se celebraron en Estados Unidos y Canadá antes de llegar al Reino Unido. El martes, intentó hablar “sin romper a llorar del todo”, según dijo.

“Siempre guardaré un grato recuerdo de esta experiencia. Tengo los mejores seguidores del mundo y siempre los he tenido”, afirmó.

Un representante de Grande declaró a la revista People en agosto que la cantante, de 33 años, «“educirá su presencia pública” tras la gira.

“Está deseando terminar la gira y concluirla con buen pie, tanto en lo que respecta a su salud como a su felicidad, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante”, reza el comunicado.

En una publicación en las redes sociales el lunes, antes de la penúltima noche, Grande advirtió a sus seguidores de que había tenido que quitarse sus características botas de plataforma con tacón de seis pulgadas tras hacerse un corte en el pie.

Les aseguró que se estaba recuperando, aunque en el escenario se notaba que era unas pulgadas más baja.

Aunque Grande no llevaba sus tacones más altos, sus seguidores sí que los llevaban; el público se había vestido al estilo de la cantante, con tacones de aguja, orejas de gato y coletas, algo que no pasó desapercibido para la estrella.

“Gracias por todo el esfuerzo y por seguir haciendo que esto sea tan especial. He disfrutado cada minuto de esta experiencia con todos vosotros”, dijo Grande.

El concierto concluye con Grande siendo transportada, al más puro estilo de ciencia ficción, a una nave espacial mientras asciende hacia la nave nodriza envuelta en un haz de luz.

Desde hace más de un año, muchos de los seguidores de Ariana Grande se han mostrado preocupados por la notable pérdida de peso de la cantante y actriz.El cambio notable fue desde que comenzó a grabar la película Wicked.Ariana Grande a su llegada a los Golden Globes.
1 / 17 | FOTOS: Ariana Grande sorprende al dejar atrás el look de "Glinda". Desde hace más de un año, muchos de los seguidores de Ariana Grande se han mostrado preocupados por la notable pérdida de peso de la cantante y actriz. - Richard Shotwell

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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