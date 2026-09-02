Ariana Grande al concluir su gira: “He disfrutado cada minuto”

LONDRES — Las últimas palabras de Ariana Grande, antes de bajar del escenario y alejarse de los focos, fueron para sus fans.

Al dirigirse al público durante su último concierto en Londres el martes, antes de tomarse un respiro de la vida pública, la cantante se mostró muy emocionada y agradecida.

Grande dio las gracias al público y calificó la gira “The Eternal Sunshine Tour” como una de las “experiencias más bonitas y extraordinarias” de su vida.

La estrella de la música confirmó en agosto que se tomaría un descanso tras finalizar sus conciertos en directo, cuya última etapa consistiría en una gira de 10 actuaciones en el O2 Arena de Londres.

En el escenario, Grande ha admitido sentirse emocionada ante el final de la gira tras 41 conciertos, que también se celebraron en Estados Unidos y Canadá antes de llegar al Reino Unido. El martes, intentó hablar “sin romper a llorar del todo”, según dijo.

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“Siempre guardaré un grato recuerdo de esta experiencia. Tengo los mejores seguidores del mundo y siempre los he tenido”, afirmó.

Un representante de Grande declaró a la revista People en agosto que la cantante, de 33 años, «“educirá su presencia pública” tras la gira.

“Está deseando terminar la gira y concluirla con buen pie, tanto en lo que respecta a su salud como a su felicidad, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante”, reza el comunicado.

En una publicación en las redes sociales el lunes, antes de la penúltima noche, Grande advirtió a sus seguidores de que había tenido que quitarse sus características botas de plataforma con tacón de seis pulgadas tras hacerse un corte en el pie.

Les aseguró que se estaba recuperando, aunque en el escenario se notaba que era unas pulgadas más baja.

Aunque Grande no llevaba sus tacones más altos, sus seguidores sí que los llevaban; el público se había vestido al estilo de la cantante, con tacones de aguja, orejas de gato y coletas, algo que no pasó desapercibido para la estrella.

“Gracias por todo el esfuerzo y por seguir haciendo que esto sea tan especial. He disfrutado cada minuto de esta experiencia con todos vosotros”, dijo Grande.

El concierto concluye con Grande siendo transportada, al más puro estilo de ciencia ficción, a una nave espacial mientras asciende hacia la nave nodriza envuelta en un haz de luz.

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