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Así ha evolucionado “Finito”: de animador de eventos a un querendón de la televisión

El copresentador de “PR en vivo” cumple años hoy y repasamos su historia en y fuera de la televisión

2 de septiembre de 2026 - 4:00 PM

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"Finito" dio el salto a TeleOnce en el 2022. (Pablo Martínez Rodríguez)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Durante años, Luis Fontánez, mejor conocido por su apodo “Finito”, construyó una carrera como DJ y animador de eventos a lo largo y ancho de Puerto Rico. Antes de convertirse en una figura reconocida de la televisión, acumuló más de 15 años de experiencia con su música y entretenimiento en actividades públicas y privadas.

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Sin embargo, fue su llegada a la pantalla nacional la que cambió el rumbo de su carrera. Su oportunidad surgió en el programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo, donde inicialmente participó en uno de los juegos. Su personalidad espontánea y habilidad para conectar con los televidentes rápidamente lo convirtieron en uno de los favoritos del público.

Uno de los segmentos más recordados fue “Mover al Grandote”, donde los participantes intentaban sacarlo de un área delimitada para ganar premios en efectivo. La dinámica se volvió una de las más populares del programa y ayudó a consolidar la imagen de “Finito” como figura televisiva.

Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Fontánez también compartió públicamente un importante proceso de transformación física. Durante su paso por la televisión logró perder más de 100 libras, convirtiéndose en ejemplo de disciplina y perseverancia. En un momento dado, pasó de pesar cerca de 475 libras a alrededor de 365 libras, un cambio que generó admiración entre sus seguidores.

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Abajo y Arriba | El Dj y locutor se sincera sobre unos de los momentos mas difíciles de su vida.

Su historia personal resonó con miles de personas que vieron en él una prueba de que es posible realizar cambios significativos cuando existe determinación y compromiso.

Su salto a TeleOnce

En 2022 sorprendió a muchos televidentes al anunciar su salida de “Puerto Rico Gana”. Según trascendió en aquel momento, la decisión respondió a razones personales y a nuevos proyectos profesionales enfocados en fortalecer su marca y explorar otras oportunidades en la industria del entretenimiento.

Poco después se integró a TeleOnce, donde formó parte del desaparecido programa “La Bóveda de Mr. Cash” como locutor y talento del espacio.

Actualmente, se destaca como integrante de “PR en Vivo”, donde participa en dinámicas, juegos e interacción con la audiencia. Allí ha expresado que uno de los aspectos que más disfruta es servir de entretenimiento a personas que enfrentan situaciones difíciles o problemas de salud, quienes encuentran en el programa un momento de alegría y distracción.

Más allá de las cámaras

“Finito”, quien hoy, 2 de septiembre, suma otro año de vida, también cuenta con estudios en trabajo social, formación que asegura le ha ayudado a comprender mejor las necesidades de las personas y a conectar con el público desde una perspectiva más humana.

En el plano personal, es padre y frecuentemente comparte cómo la familia se ha convertido en una de sus principales motivaciones. En 2026 presentó públicamente a su hijo menor, Aiden Emill, una etapa que describió como una gran bendición en su vida.

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Luis Fontánez "Finito"televisiónTeleOnceCumpleaños
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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