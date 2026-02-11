Tite Curet Alonso cumple 100 años: así celebran al poeta del pueblo que inmortalizó la negritud y el barrio en la salsa

El 12 de febrero de 1926, hace 100 años, nació en Guayama, Puerto Rico, uno de los compositores de música popular más importantes en la historia de la música puertorriqueña. Catalino Curet Alonso, mejor conocido como “Tite”, dejó sin duda una huella imborrable en el imaginario nacional con canciones tan populares y memorables como “Anacaona”, “Barrunto”, “Ellos se juntan”, “Juanito Alimaña”, “La Perla”, “Periódico de ayer”, “Las caras lindas” y “La tirana”, entre muchas otras.

Para mantener vivo su legado, celebrarlo y mostrar a nuevas generaciones quién fue Tite Curet Alonso, por las próximas semanas se llevará a cabo una serie de eventos que giran alrededor de la figura de este maestro de la música. Esto incluyó una serie de foros llevados a cabo el miércoles, 11 de febrero de 2026, en el Anfiteatro #3 del Edificio de Estudios Generales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

El primero de ellos, titulado “Tite Curet en el contexto histórico, social y cultural de San Mateo de Cangrejos”, contó la participación del profesor Jesús Cepeda, el profesor Jaime Pérez, la doctora Ivette Chiclana y el doctor Juan Otero, mientras que estuvo moderado por la profesora Lehany Salamán Rivera, nieta del “Sonero mayor”, Ismael Rivera.

Recuerdan al "Poeta del pueblo", Catalino "Tite" Curet Alonso en su aniversario de muerte. La ceremonia de conmemoración de los 19 años de la partida física del Catalino Tite Curet Alonso se realizó hoy en el Cementerio Municipal del Viejo San Juan.

San Mateo de Cangrejos

Las ponencias se enfocaron en cómo el lugar de crianza de Curet Alonso, San Mateo de Cangrejos, lo formó como persona y tuvo una fuerte influencia en sus composiciones.

Por ejemplo, la doctora Ivette Chiclana explicó que San Mateo de Cangrejos fue un lugar rodeado de agua y manglares fundado por familias negras libres. Destacó que, a pesar de que el racismo y el gobierno intentaron sacar a estas personas de sus tierras para construir hoteles y casas lujosas, la comunidad resistió a través del apoyo mutuo y su cultura. En opinión de esta antropóloga y etnohistoriadora, el talento de Curet Alonso nació de observar a esa gente trabajadora, que incluía a pescadores y lavanderas, que usaba la música para sanar y mantenerse unida frente a las injusticias.

Por su parte, el profesor Jaime Pérez Rivera, antropólogo e historiador social, centró su presentación en el Cementerio de Villa Palmera, al que identificó como el “corazón” de Cangrejos y un símbolo de lucha. A través de un relato imaginario, “caminó” por el camposanto con el espíritu de Curet Alonso para visitar las tumbas de grandes músicos como Rafael Cortijo, Rafael Cepeda, Caridad Brenes, Tito Henriquez, Sylvia del Villard, Tommy Olivencia e Ismael Rivera. Explicó que este lugar guarda la memoria de las familias originales del barrio y que, aunque Curet Alonso esté enterrado en el Viejo San Juan, su presencia allá es un acto de rebeldía para vigilar a las élites que siempre intentaron borrar la historia negra de Puerto Rico.

En el caso de Jesús Cepeda Brenes, músico, artesano y profesor, recordó cómo la bomba y la plena fueron las herramientas que le dieron grandeza a los barrios cuando estaban siendo destruidos por las expropiaciones. Sobre Tite Curet Alonso, destacó que era un hombre sencillo, un cartero que sabía escribir letras que representaban la vida real de la calle, ayudando a que la cultura afrodescendiente fuera respetada en los escenarios más importantes.

“Tite trabajaba más con la lírica poética y describía barrio por barrio, persona por persona. Creo que su aportación más importante fue esa, mostrar la vida de las personas humildes de pueblo y de barrio”, explicó el hijo de Rafael Cepeda. “Creo que es una persona que se merece que su obra siga adelante. Nosotros tenemos que ser partícipes de eso, porque fue muy importante y su música durará por siempre”.

Así quedó la estatua de Tite Curet Alonso tras ser vandalizada. Un hombre de 41 años que presuntamente ocasionó daños maliciosos a la escultura de Tite Curet Alonso en la Plaza de Armas del Viejo San Juan fue arrestado a las 12:39 a.m. del jueves.

En el caso del Dr. Juan Otero Garabís, explicó que Curet Alonso logró crear personajes universales como “Juan Albañil”, con los que cualquier trabajador se puede identificar. Además, rescató partes de la historia que no se enseñaban en las escuelas, como la valentía de las milicias negras que defendieron a Puerto Rico de invasiones extranjeras hace siglos, logrando que el pueblo sintiera orgullo por sus raíces africanas.

“La bibliografía de Tite es similar a la de cualquier puertorriqueño y puertorriqueña que durante la primera década del siglo pasado llegaron a morar a Cangrejos. Tite tiene un conjunto mayor de canciones para ser mercadeadas más allá de sus costas e incluso de las del archipiélago caribeño con notables excepciones”, destacó el profesor de literatura puertorriqueña y caribeña de la Universidad de Puerto Rico. “Tite creó arquetipos que se basan en la localidad cangrejera y la emparentan con las experiencias de trabajadores y de migrantes de otras ciudades más allá de Puerto Rico. Ahí su importancia y relevancia”.

Según el profesor universitario, durante la década de los setenta, una época de mucha tensión política, las letras de Curet Alonso sirvieron como un refugio y una forma de resistencia cultural. Curet Alonso no solo escribía música para bailar, sino que convirtió sus composiciones en una herramienta política que ayudó a los puertorriqueños a mantener su identidad y a mantenerse unidos a pesar de las dificultades.

Vale la pena recordar que Curet Alonso fue el arquitecto detrás de éxitos que definieron la época dorada de la música tropical, colaborando con los intérpretes más emblemáticos del género. Su pluma dio vida a clásicos como “La tirana”, “Carcajada final” y “Puro teatro” en la voz de la legendaria La Lupe. En el ámbito de la salsa, inmortalizó temas como “Las caras lindas” y “De todas maneras rosas” junto a Ismael Rivera, así como el icónico “Periódico de ayer” interpretado por Héctor Lavoe. Con Cheo Feliciano logró una unión histórica que produjo himnos como “Anacaona”, “Mi triste problema”, “Salsaludando” y el relato social de “Juan Albañil”, mientras que junto a Rubén Blades se popularizó “Plantación adentro” y con la orquesta de Ray Barretto “Testigo fui”, entre muchas otras colaboraciones.

Eventos para celebrar el centenario

La jornada conmemorativa del Centenario de Catalino “Tite” Curet Alonso comenzó el pasado 5 de febrero con un panel dedicado a analizar su influencia en la composición puertorriqueña. El encuentro, celebrado en el Conservatorio de Música, reunió a destacadas figuras del ámbito musical para discutir la importancia del legado de Curet Alonso.

Durante esta primera semana de febrero, el Comité Centenario también participó en diversas actividades del Carnaval de Ponce, dedicado este año al centenario del compositor. Entre los eventos más destacados estuvieron la conferencia de prensa y la apertura de la exposición fotográfica “¡Viva Curet! El poeta del pueblo”, realizadas el 10 de febrero. Además, el grupo acompañará la entrada del Rey Momo el 13 de febrero y el Desfile del Carnaval el 15 de febrero, integrando así el homenaje al ambiente festivo de una de las celebraciones más importantes del país.

El acto central de la conmemoración tendrá lugar el 12 de febrero en el Cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, donde se rendirá un homenaje solemne a Tite Curet Alonso en el centenario de su nacimiento. El evento contará con la participación del licenciado Héctor Luis Acevedo como orador principal y una presentación musical del grupo Plenibom. A esta actividad se sumarán otros espacios comunitarios y culturales, como el encuentro “Áfrika en mi piel, Áfrika en mi ser”, que se celebrará el 21 de febrero en el Taller Comunidad La Goyco, y que incluirá estaciones de trabajo y reflexión sobre identidad y memoria caribeña.

Las iniciativas continuarán el 28 de febrero, con un taller de dibujo y pintura para jóvenes en la Victory Academy de Bayamón, acompañado de la inauguración de la exhibición estudiantil “¡Viva Curet! La Exhibición”. La jornada culminará el 29 de marzo con el tradicional Encuentro de Tambores, en un lugar por determinar, una multitudinaria celebración de la bomba puertorriqueña que reúne a músicos y bailadores de Puerto Rico y la diáspora.