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Vicky Carbonell regala flores y canta antes de la final de Miss Universe Puerto Rico 2026

Miss Toa Baja 2026 sorprendió a sus compañeras con rosas amarillas y la interpretación de “Como la flor” de Selena Quintanilla

27 de junio de 2026 - 3:15 PM

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Vicky Carbonell ocupó un lugar en el "Top 15". (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo el lema de “Legado”, la representación llanera de Miss Toa Baja, Vicky Carbonell, se consolidó en la noche final de Miss Universe Puerto Rico 2026 como una de las figuras más memorables del “Top 15″. A cada uno de sus pasos en el certamen, la joven de 24 años le dio su propio valor y sentido.

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La graduada de Mercadeo pisó el escenario del Centro de Bellas Artes Ángel O. Berrios de Caguas no solo en busca de una corona, sino decidida a transformar su voz en una herramienta de inspiración masiva. Ejemplo de ello fue el gesto que tuvo con sus 34 compañeras minutos antes de arrancar la final.

Esta tarde, su excompañero en el “reality show” “Objetivo Fama 7″ de Telemundo, Cristian Diana, compartió un video en el que aparece Carbonell mientras interpretaba “Como la flor” de Selena Quintanilla frente a las aspirantes.

Mientras eso ocurría, sus compañeras recibían un ramo de rosas amarillas de su parte. “Gracias por mis flores”, expresó Miss Arroyo, Génesis Dávila.

En la sección de comentarios son muchos los que han aplaudido el gesto de Carbonell. Asimismo, la han motivado a continuar en la búsqueda de oportunidades en el mundo de la belleza.

Miss Utuado 2026 – Krystal González del ValleMiss Manatí 2026 – Kiashalee Ruiz MaldonadoMiss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez
1 / 15 | Traje de gala del Miss Universe Puerto Rico 2026: un desfile a todo lujo. Miss Utuado 2026 – Krystal González del Valle - Alexis Cedeño
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Miss Universe Puerto Ricoreina de belleza
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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