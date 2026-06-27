Vicky Carbonell regala flores y canta antes de la final de Miss Universe Puerto Rico 2026

Bajo el lema de “Legado”, la representación llanera de Miss Toa Baja, Vicky Carbonell, se consolidó en la noche final de Miss Universe Puerto Rico 2026 como una de las figuras más memorables del “Top 15″. A cada uno de sus pasos en el certamen, la joven de 24 años le dio su propio valor y sentido.

La graduada de Mercadeo pisó el escenario del Centro de Bellas Artes Ángel O. Berrios de Caguas no solo en busca de una corona, sino decidida a transformar su voz en una herramienta de inspiración masiva. Ejemplo de ello fue el gesto que tuvo con sus 34 compañeras minutos antes de arrancar la final.

Mientras eso ocurría, sus compañeras recibían un ramo de rosas amarillas de su parte. “Gracias por mis flores”, expresó Miss Arroyo, Génesis Dávila.

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En la sección de comentarios son muchos los que han aplaudido el gesto de Carbonell. Asimismo, la han motivado a continuar en la búsqueda de oportunidades en el mundo de la belleza.