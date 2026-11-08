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Consternada Jennifer Barreto con los accidentes automovilísticos de las candidatas de República Dominicana y Bulgaria

La Miss Universe Puerto Rico desea una pronta recuperación para Melissa Núñez y Anna Babau

8 de noviembre de 2026 - 10:36 AM

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Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto recibió a las candidatas en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. (Ramon "Tonito" Zayas)
Rosa Escribano Carrasquillo
Por Rosa Escribano Carrasquillo
Periodistarosa.escribano@gfrmedia.com

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, se mostró consternada sobre los quebrantos de salud que atraviesan las delegadas de Miss Universe República Dominicana, Melissa Núñez, y Miss Universe Bulgaria, Anna Babau, quienes recientemente sufrieron accidentes automovilísticos.

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“Las tengo a ambas en mis oraciones y espero que se recuperen pronto, la realidad”, dijo Miss Universe Puerto Rico 2026 a este medio en la mañana de este domingo durante el recibimiento de las aspirantes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

“Este certamen también va a estar aquí para ellas”, dijo la reina de belleza.

Aunque no se especificó una fecha, la soberana adelantó que se espera que eventualmente Núñez arribe para continuar la experiencia del certamen internacional.

Tengo entendido que República Dominicana va a poder llegar a Puerto Rico, así que estoy muy emocionada por recibirla con mucho calor, con mucho cariño”, indicó.

Miss Universe República Dominicana 2026, Melissa Núñez pudo visitar Puerto Rico antes del accidente de auto.
Miss Universe República Dominicana 2026, Melissa Núñez pudo visitar Puerto Rico antes del accidente de auto. (Ramon "Tonito" Zayas)

El sábado trascendió que tanto la delegada como Magali Febles, directora del certamen en el vecino país, protagonizaron un accidente de tránsito el viernes en la noche en Santo Domingo. Como resultado, Núñez sufrió laceraciones en el antebrazo y la muñeca de lado derecho. Se informó que ambas están en condición estable.

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La reina dominicana Melissa Núñez, junto a Magali Febles, sufrió un aparatoso accidente de tránsito antes de viajar a Puerto Rico para el Miss Universe 2026.

Barreto confesó que ha tratado de mantener una comunicación con la reina de belleza.

“Cuando me enteré del accidente, esperaba que estuviese bien. Me daba preocupación que no pudiese llegar a Puerto Rico, pero no he podido saber mucho sobre la situación. Le escribí, pero ella todavía no ha podido contestar los mensajes. La tengo en mis oraciones, esperando que prontamente pueda llegar, y más que nada, que se recupere y que cuando llegue, que se sienta bien y lista para la competencia”, añadió.

La representante de Bulgaria, de 27 años, por su parte, no podrá continuar su participación en el certamen por la seriedad de las lesiones. La Organización de Miss Universe confirmó la noticia este sábado y destacó que la prioridad es su recuperación.

No me quiero imaginar la frustración y el dolor que ella debe de estar sintiendo porque, como candidata, nosotros nos preparamos por meses para este momento, y que le haya pasado esto a solo días de que comience la concentración para el certamen, es muy lamentable”, expuso pensativa.

“Pero creo que también esa historia va a servir para que ella continúe sirviendo a su país y dando ese mensaje de resiliencia una vez ella se sienta recuperada”, afirmó.

De paso, les expresó un consejo. “Mi mensaje para ellas es que, den un paso a la vez, y que se tomen las cosas con calma, que su salud es primero, así que aquí las estaremos esperando con los brazos abiertos”, sostuvo.

“Que a pesar de las adversidades, lo más importante es volver a tu centro y recordarte a ti que no hay nada más importante que tú estar bien. Que no podemos nutrir a otros sin antes nutrirnos a nosotros mismos. Que se den el tiempo de sanar, de recuperarse. Que tengan presente que una de las cosas que define este escenario es el cambio que tú puedes lograr hacer en las personas en el transcurso de tu reinado”, añadió.

La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto recibió a las candidatas. Miss Universe Puerto Rico y Miss Universe Chile 2026.
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Rosa Escribano Carrasquillo
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Tengo 18 años de experiencia en la cobertura de temas de espectáculos y estilos de vida. Egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la UPR. Formo parte del equipo de...
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