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Evalúan cuándo será la llegada de Miss República Dominicana tras accidente de tránsito

La reina de belleza tenía previsto llegar a Puerto Rico el 8 de noviembre para el inicio de la concentración

7 de noviembre de 2026 - 9:07 AM

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Melissa Núñez será la representante de la República Dominicana en el certamen de Miss Universe 2026.
Melissa Núñez será la representante de la República Dominicana en el certamen de Miss Universe 2026. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Miss Universe República Dominicana, Melissa Núñez, y la preparadora de reinas de belleza Magali Febles resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido el viernes en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, en Santo Domingo, República Dominicana.

Con esto, su llegada prevista para el 8 de noviembre, podrí sufrir cambios.

Según publicó el periódico dominicano Diario Libre, el vehículo en el que viajaban ambas mujeres se volcó por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.

Personal de emergencia acudió al lugar para ofrecerles asistencia. Febles manifestó dolor de cabeza y molestias en el costado derecho del cuerpo, aunque no presentaba señales visibles de traumatismos.

Por su parte, Núñez sufrió laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca.

Ambas fueron trasladadas a un centro médico privado del Distrito Nacional para recibir una evaluación más exhaustiva.

De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, no se reportaron otras personas heridas en el accidente.

Las 121 candidatas de Miss Universe 2026 llegan a la Isla entre el 7 y el 10 de noviembre, como parte de la celebración de la 75.ª edición del certamen internacional.La estación de bienvenida, ubicada en el Terminal C del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, frente a la salida de Plaza Aerostar, ofrecerá a las delegadas un primer encuentro con la hospitalidad y las tradiciones puertorriqueñas. “Esta experiencia nos brinda la oportunidad de compartir nuestra hospitalidad, cultura y tradiciones, al tiempo que destacamos el talento de nuestros artistas y creativos locales. La celebración de Miss Universe representa una importante plataforma para proyectar los atributos de nuestra Isla ante audiencias de todo el mundo”, expresó Williannette Robles Cancel, directora de la Compañía de Turismo.
1 / 9 | Este es el obsequio que recibirán las candidatas del Miss Universe 2026 a su llegada a Puerto Rico . Las 121 candidatas de Miss Universe 2026 llegan a la Isla entre el 7 y el 10 de noviembre, como parte de la celebración de la 75.ª edición del certamen internacional. - Carlos Rivera Giusti/Staff

La reina de belleza se supone llegara a Puerto Rico mañana, cuando oficialmente comienza la concentración de candidatas y serán recibidas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.

“No obstante, su llegada estará sujeta a su evolución y condición de salud”, comunicó su equipo de trabajo mediante declaraciones escritas. También se informó que se dará “actualización sobre su traslado a Puerto Rico y su eventual integración a las actividades oficiales del certamen”.

10. Miss España, Susana Medina9. Miss Nicaragua, Jasmine Blandford1. Miss Puerto Rico, Jennifer Barreto
1 / 10 | A un mes del Miss Universe 2026, este es el Ranking Universal de El Nuevo Día . 10. Miss España, Susana Medina - Suministrada/Organización Miss Universe
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Miss UniverseRepública DominicanaMagali Febles
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