Evalúan cuándo será la llegada de Miss República Dominicana tras accidente de tránsito
La reina de belleza tenía previsto llegar a Puerto Rico el 8 de noviembre para el inicio de la concentración
7 de noviembre de 2026 - 9:07 AM
7 de noviembre de 2026 - 9:07 AM
Miss Universe República Dominicana, Melissa Núñez, y la preparadora de reinas de belleza Magali Febles resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido el viernes en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, en Santo Domingo, República Dominicana.
Con esto, su llegada prevista para el 8 de noviembre, podrí sufrir cambios.
Según publicó el periódico dominicano Diario Libre, el vehículo en el que viajaban ambas mujeres se volcó por circunstancias que todavía no han sido esclarecidas.
Personal de emergencia acudió al lugar para ofrecerles asistencia. Febles manifestó dolor de cabeza y molestias en el costado derecho del cuerpo, aunque no presentaba señales visibles de traumatismos.
Por su parte, Núñez sufrió laceraciones superficiales en el brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca.
Ambas fueron trasladadas a un centro médico privado del Distrito Nacional para recibir una evaluación más exhaustiva.
De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, no se reportaron otras personas heridas en el accidente.
La reina de belleza se supone llegara a Puerto Rico mañana, cuando oficialmente comienza la concentración de candidatas y serán recibidas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.
“No obstante, su llegada estará sujeta a su evolución y condición de salud”, comunicó su equipo de trabajo mediante declaraciones escritas. También se informó que se dará “actualización sobre su traslado a Puerto Rico y su eventual integración a las actividades oficiales del certamen”.
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