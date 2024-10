Brenda K. Starr desea seguir haciendo freestyle y salsa a su regreso a los escenarios locales

La cantante Brenda K. Starr asegura que no puede definir su esencia musical, ya que se disfruta a cabalidad los clásicos del “freestyle” que interpretaba en los años 80, así como la cadencia de la salsa que se “apodera” de su cuerpo.

La intérprete que se dio a conocer en la escena musical en la década de los 80 con los éxitos “I Still Believe” y “What you see is What you get” y luego debutó en la clave salsera donde encontró sus raíces puertorriqueñas y el sabor latino que tanto ama.

“No puedo escoger que género me gusta más. Los dos soy yo. Para mí un artista es el que pueda hacer de todo con su arte. Lo mismo canto en inglés que dejo que la salsa se apodere de mí. La salsa es lo que tengo en mi sangre y es una emoción distinta por los músicos en vivo, los coros, porque cuando tiene los sonidos pregrabados es más fácil, pero en vivo es otra cosa. Es una actuación que incluye voz, baile y movimiento, son otras emociones y sensaciones”, señaló la artista de madre boricua, nacida y criada en Nueva York.

En las próximas semanas la cantante vendrá a la isla para ser parte de una noche de nostálgica al ritmo de los clásicos freestyle de los 80 y 90. Brenda es una de las estrellas que subirá el viernes, 15 de noviembre al escenario del Coca-Cola Music Hall con el espectáculo “Freestyle Free for All”. Los boletos para el evento están a la venta en Ticketera.com y es una producción de Barón López en alianza con Music Plus Co y AMPM Concerts.

En el concierto se presentará Exposé, Lisa Lisa, TKA, Freedom Williams, Cynthia, Lisette Meléndez, Coro, Cover Girls, Rob Base, Johnny O y MGM Guarnera Brothers. Desde Suiza estará Jenny Berggren (Ace of Base) con “All That She Wants”, “It’s a Beautiful Life” y “Don’t Turn Around”.

“Estoy feliz de poder regresar a Puerto Rico. Hace muchos años que no voy a presentarme en el Coca-Cola. Ese show es puro inglés, pero como yo tengo la salsa en la sangre estamos planeando cantar una de mis salsas que es ‘Herida’. Vamos a cantar los clásicos de los 80 como los éxitos de Lisa, Lisa, Exposé y yo voy a cantar mis éxitos que nunca pasan de moda y la gente siempre los canta. Es una música que pasa de generaciones como ‘I Still Believe’, ‘What you see is what you get’ y ‘Always remember’. Me encanta la música de freestyle y nunca la voy a abandonar, pero tengo la fortuna de que puedo cantar en inglés y en español”, detalló la artista.

La pausa de los escenarios locales que hizo Brenda se debió a la crianza de sus cuatro hijos, tres mujeres y un varón. Se dedicó principalmente a su crianza y ahora que todos son adultos retomó sus presentaciones, aunque aclaró que en ese tiempo se mantuvo haciendo presentaciones en Estados Unidos y América Latina.

“Ahora que ellos son adultos, estamos volviendo a trabajar en proyectos, en el nuevo disco y en presentaciones. Ese tiempo que estuvo dedicada a mi familia, la salsa no estaba sonando tan fuerte en Puerto Rico, pero por ahora, como estoy con otro equipo de trabajo, estamos promoviendo el nuevo disco ‘Soy otra mujer’ al ritmo de salsa. Si Dios quiere los planes son regresar a Puerto Rico con mi orquesta a cantar salsa en un concierto”, precisó la voz de “Por ese hombre”.

La modelo y ganadora de “La casa de los famosos 4″, Maripily Rivera, será la animadora del evento junto a Noel “Speedy” Mercado.