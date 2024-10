Lisa Lisa: “Me siento orgullosa de haber sido pionera entre las latinas en la música pop”

San Juan - La década de 1980, que tan de moda se ha puesto en los pasados años, fue una en la cual la influencia de la cultura latina comenzó a cobrar fuerza, tanto el arte, la música y en el deporte en Estados Unidos. Fue en ese periodo donde varios latinos, sobre todo aquellos que vivían en ciudades como Nueva York, Filadelfia o Miami, comenzaron a hacer un estilo de música electrónica muy bailable, al que llamaron ‘freestyle’ y que iba a la par con los ritmos de moda de la época como “electro boogie” y “hip hop”.

En ese periodo, una de las exponentes que más popularidad ganó fue la cantante conocida artísticamente como Lisa Lisa, nacida en Nueva York de padres puertorriqueños, quien junto a la agrupación Cult Jam tuvo éxitos como “I Wonder If I Take You Home”, “Head to Toe” y “Can You Feel the Beat”. En ese momento, sin saberlo, la joven criada en el barrio Hell’s Kitchen sirvió para abrir camino a las próximas generaciones de artistas latinos que incursionaron en la música a partir de ese momento.

“Fui la primera latina en lograr hacer entrada a la música pop en Estados Unidos y eso es algo que me llena de orgullo. Para mí es un honor haber sido la mujer que abrió las puertas a muchas de las latinas que más adelante brillaron en la música”, destacó la cantante, cuyo nombre de pila es Lisa Vélez, a través de una llamada telefónica desde su casa en Nueva York. “Fue algo maravilloso en mi carrera y, al día de hoy, siempre estoy dispuesta a ayudar a cualquiera que quiera seguir en la música”.

Esta veterana cantante, que celebra el año que viene sus 40 años de carrera, se mantiene igual de activa que cuando comenzó a cantar profesionalmente a los 17 años y se prepara actualmente para lo que será una potente y enérgica presentación el viernes, 15 de noviembre de 2024, en el Coca-Cola Music Hall. Esa noche, Lisa Lisa formará parte de una larga lista de exponentes de la música “freestyle” de la década de 1980 y 1990 que se presentarán en espectáculo “Freestyle Free for All”.

“Durante mi participación llevaré al público de regreso a los 80, donde bailarán y cantarán y sentirán que están reviviendo mi vida una vez más. Escucharán mis éxitos y la pasarán muy bien”, destacó Lisa Lisa, quien forma parte de este espectáculo que dio inicio el 5 de octubre en Orlando y que se presentará en ciudades como Chicago, Atlantic City y Hollywood, en Florida, entre otros.

En el evento producido en Puerto Rico por Barón López, junto con Music Plus Co y AMPM Concerts, Lisa Lisa compartirá tarima con otras leyendas del género, tanto locales como internacionales, como Exposé, TKA, Freedom Williams, de C+C Music Factory, Cynthia, Lisette Meléndez, Coro, Cover Girls, Brenda K. Starr, Rob Base, Johnny O, MGM Guarnera Brothers y Jenny Berggren, de Ace of Base. “Estar junto a todos estos artistas es bien divertido y nostálgico. Volver a estar en un escenario con todas esas leyendas de este estilo musical es algo increíble”, mencionó la cantante de 57 años. “Me gusta que en el espectáculo podemos ver en el público a los fans originales de los 80 con sus hijos y hasta sus nietos, quienes disfrutan y bailan de lo lindo”.

Criada en un hogar puertorriqueño

Lisa Lisa nació en un hogar donde su madre era de Vega Baja y su padre de Santurce, quienes se conocieron en la isla cuando eran muy jóvenes y se mudaron eventualmente a Nueva York. Allí tuvieron siete hembras y tres varones, siendo la cantante la menor de todos. “La presencia de la cultura puertorriqueña estaba presente en todo momento de nuestras vidas. Siempre hablábamos español en la casa con mi madre y mis hermanos, mientras que fuera de la casa fue que aprendimos a hablar inglés. Me crie en Hell’s Kitchen, por lo que mi forma de hablar se fue convirtiendo en ‘spanglish’”, explicó Vélez, que comenzó a cantar a los cinco años como parte de un coro de una iglesia que era dirigido por su madre.

A pesar de darse a conocer como cantante de música pop en inglés, Lisa Lisa se crio escuchando música de salsa y merengue. “Desde pequeña cantaba en español y en un principio solo conocía salsa y merengue, ya que me crie con esa música. De hecho, el primer concierto que estuve en mi vida fue en el Radio City Music Hall y allí vi a la Fania All Stars. Me crie con Celia Cruz, Tito Puente, Willie Colón, Jimmy Sabater y Joe Cuba, entre muchos otros”, destacó la artista.

Durante su adolescencia, Vélez cantaba en la calle canciones de Motown, R&B y hip hop para ganr un poco de dinero y un día conoció al equipo de producción Full Force en un club de música para menores llamado Funhouse. Fue así que se unió a los músicos Alex “Spanador” Moseley y Mike Hughes, quienes formaron la agrupación Lisa Lisa and Cult Jam. “Conocí a los chicos allí y firmamos un contrato discográfico con un sello independiente muy pequeño. Rápidamente, grabamos nuestro primer sencillo ‘I Wonder If I Take You Home’, pero lo incluyeron en un álbum recopilatorio junto a otras canciones y se comenzó a vender en el extranjero”, explicó Lisa Lisa. “Dos años y medio después se convirtió en un éxito, ya que los DJs comenzaron a ponerla en la radio y en las pistas de baile. Así fue como comenzamos y pudimos continuar con nuestra carrera”.

Canción de salsa

A punto de cumplir sus 40 años en la música, justo este año Lisa Lisa grabó su primera canción en ritmo de salsa, una versión de su éxito “All Cried Out”, en una versión en inglés y otra en español (“No lloraré más”), la cual tocará primera vez en directo en el concierto en Puerto Rico. “Desde un principio de mi carrera quería grabar en español y música de salsa, pero quería hacerlo bien, hacerlo con respeto y de manera correcta. Finalmente, encontramos a los productores adecuados para que la música de salsa suene perfecta y siento que lo logramos”, añadió Lisa Lisa sobre el tema que está disponible en todas las plataformas digitales de música.

Una vez termine la gira de conciertos a finales de este año, la cantante se enfocará en varios proyectos, incluyendo el escribir un libro con sus memorias, grabar música en español, montar un espectáculo para celebrar sus 40 años de carrera, y trabajar en un proyecto “muy importante y especial para mí, que no puedo hablar de él en estos momentos”. Hace unas semanas salió publicado en The Cinemaholic que la cadena Lifetime había comenzado a grabar una película basada en la vida de Lisa Lisa, titulada ‘Can You Feel the Beat?’ Al ser cuestionada de si ese proyecto se trataba de la película, la artista contestó entre risas “no lo puedo confirmar, ni lo puedo negar”.