Miss Universe República Dominicana llega este lunes a Puerto Rico

La representante de República Dominicana en Miss Universe 2026, Melissa Núñez, llegó en la mañana de hoy, lunes, a Puerto Rico, luego de aplazar su viaje a la isla tras sufrir un accidente automovilístico junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles, en el vecino país caribeño.

Se esperaba que ayer, domingo, la reina dominicana tocara suelo boricua, pero el viaje de avión y la despedida en el Aeropuerto Internacional de Las Américas fue suspendida a la espera del visto bueno de los médicos para que ambas pudieran volar.

El accidente automovílistico ocurrió el viernes en la noche en República Dominicana, por lo que la recomendación de los médicos era permanecer en evaluación por 48 horas. Según contó la directora del Miss Universe República Dominicana, ambas necesitaban la evaluación médica para determinar si tanto ella como la reina de belleza estaban en condiciones de viajar a Puerto Rico, donde ayer arrancó la concentración de Miss Universe 2026 con la llegada de la mayoría de las candidatas.

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1 / 31 | Así llegaron las candidatas de Miss Universe 2026 a Puerto Rico . La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. (Fotos: Ramón "Tonito" Zayas / GFR Media) - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 31 Así llegaron las candidatas de Miss Universe 2026 a Puerto Rico La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. (Fotos: Ramón "Tonito" Zayas / GFR Media) Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Se espera que participen cerca de 120 candidatas, aunque ese número ya es menor tras la baja de algunas delegadas. La baja más reciente fue Miss Universe Austria, Victoria Amerson.

Rumbo a la Isla del Encanto

Varios medios y creadores de contenido reportan, en la mañana de este lunes, la despedida de Núñez en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. La reina de belleza luce un jumpsuit blanco con una llamativa capa en tonalidad azul en su ruta hacia Puerto Rico.

El accidente de Núñez y Febles ocurrió en medio de los preparativos para el viaje en ruta al certamen internacional, que se celebrará en Puerto Rico el próximo 24 de noviembre de 2026.

En un video publicado en la tarde del sábado en su cuenta de Instagram, Febles relató los momentos de angustia que vivieron cuando el vehículo en el que viajaban impactó contra un muro de cemento, volcó y terminó dentro de un hoyo.

“Estamos vivas”, expresó al comenzar su mensaje, en el que agradeció las muestras de preocupación que recibió tras conocerse el accidente.

Según explicó, ambas acababan de salir de unas instalaciones donde se encontraban preparándose para las actividades relacionadas con el certamen de belleza.

Así ocurrió el accidente: Miss República Dominicana “perdió el conocimiento” La reina dominicana Melissa Núñez, junto a Magali Febles, sufrió un aparatoso accidente de tránsito antes de viajar a Puerto Rico para el Miss Universe 2026.

Febles indicó que, aunque no viajaban a exceso de velocidad, la goma derecha del vehículo habría impactado contra el cemento, lo que provocó que el conductor del vehículo perdiera el control.

Se espera que hoy, lunes, continúen llegando más participantes de esta edición de Miss Universe.

1 / 9 | Este es el obsequio que recibirán las candidatas del Miss Universe 2026 a su llegada a Puerto Rico . Las 121 candidatas de Miss Universe 2026 llegan a la Isla entre el 7 y el 10 de noviembre, como parte de la celebración de la 75.ª edición del certamen internacional. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 9 Este es el obsequio que recibirán las candidatas del Miss Universe 2026 a su llegada a Puerto Rico Las 121 candidatas de Miss Universe 2026 llegan a la Isla entre el 7 y el 10 de noviembre, como parte de la celebración de la 75.ª edición del certamen internacional. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

El desfile de trajes típicos está pautado para el 21 de noviembre y la competencia preliminar, para el 22. La noche final será el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.