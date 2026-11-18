En medio de tratamientos y procesos de recuperación que pasan lejos de sus hogares, los pacientes del Puerto Rico Children ‘s Hospital recibieron una visita especial. La Miss Universe 2025 Fátima Bosch, llegó en el día de hoy hasta las instalaciones del hospital, que ubica en Bayamón, para compartir con los niños y sus familiares.

Acompañada de su equipo de trabajo y de un grupo de mariachis, Bosch recorrió los pisos de la institución hospitalaria en una visita que se llevó a cabo en horas de la mañana de manera discreta, pero que dejó momentos de alegría entre los pacientes y sus acompañantes.

Durante el recorrido, la reina de belleza tuvo la oportunidad de acercarse a los niños en los pasillos, conversar brevemente con ellos, regalarles abrazos y entregarles una corona a cada paciente. El detalle también se extendió a sus madres y familiares, quienes permanecen junto a los menores durante su proceso de recuperación.

PUBLICIDAD

Más allá de las coronas, el encuentro permitió que los pacientes disfrutaran de un momento distinto dentro de la rutina hospitalaria. Las sonrisas, los abrazos y la música mexicana acompañaron la visita dedicada a llevarles un mensaje de cariño y esperanza.

Fátima Bosch sorprendió a los pacientes del hospital pediátrico con coronas, abrazos y mensajes de esperanza. (Kimberly Domínguez Medina)

La modelo no dio declaraciones a este medio y su recorrido fue únicamente para compartir con los pacientes y sus familiares.

Para las familias que atraviesan largas jornadas en el hospital, este tipo de encuentros representan un respiro emocional en medio de la incertidumbre. Así lo expresó Karielis Rivera Class, madre de Giariannie Sofía de un año, quien describió la visita de Bosch como un momento de felicidad en medio de un proceso difícil, luego de que su hija llevara una semana y media hospitalizada.

“Ha sido bastante emocionante, ya que llevo aquí semana y media; y no habíamos tenido ese momento de felicidad dentro de todo, dentro del hospital. Nos alegra que haya venido un modelo tan importante mundialmente. Fue muy bonito, ha sido bien bonito. Al igual que el trato de las enfermeras y los doctores con nosotros”,

Bosch se encuentra en Puerto Rico como parte de su agenda oficial previo al certamen de Miss Universe 2026, en el que tendrá la tarea de entregar la corona a su sucesora. La competencia se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La reina saliente también ha participado de diversos eventos en Puerto Rico, como la pasarela de bienvenida en Aguadilla, la develación de corona y “Runway to the Universe”, celebrada anoche.