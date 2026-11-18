El artista internacional y filántropo Eladio Carrión anuncia la segunda edición del “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament”, que se celebrará el miércoles, 2 de diciembre de 2026, en el Coco Beach Golf & Country Club en Río Grande, Puerto Rico.

Tras una primera edición que logró recaudar $179,300 para apoyar iniciativas sociales en la isla, el evento regresa con el compromiso de continuar ampliando su impacto y creando nuevas oportunidades para la niñez y juventud puertorriqueña.

El resultado alcanzado en su primera edición representa un importante punto de partida para el crecimiento de esta iniciativa, que busca consolidarse como una plataforma de impacto social a través del deporte, el entretenimiento y la solidaridad. Para esta segunda convocatoria, el torneo reunirá nuevamente a un destacado grupo de atletas, empresarios, artistas y personalidades del entretenimiento, junto a marcas y auspiciadores que se suman a esta causa para ampliar su alcance y contribuir a una nueva jornada de recaudación.

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Más allá de la competencia deportiva, el “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament” nace de la visión de Carrión de utilizar su plataforma e influencia para respaldar causas que generen cambios positivos en Puerto Rico. El proyecto promueve el deporte, la música y la cultura como herramientas de desarrollo, formación y crecimiento para las nuevas generaciones, creando espacios donde el talento y las oportunidades puedan encontrarse.

La iniciativa forma parte de “Sauce for a Cause”, el esfuerzo filantrópico mediante el cual la Fundación Rimas canaliza aportaciones a organizaciones sin fines de lucro que trabajan activamente en proyectos sociales y comunitarios alrededor de la isla. A través de esta colaboración, se busca fortalecer el trabajo de estas entidades y respaldar programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y sus familias.

“Lo que más me motiva es saber que todo esto tiene un propósito que va más allá de nosotros. En Puerto Rico hay muchos jóvenes con sueños enormes y con muchísimo potencial. Si podemos poner nuestro granito de arena para que tengan mejores oportunidades, acceso a herramientas y personas que crean en ellos, estamos haciendo algo importante. Quiero que este torneo siga creciendo, pero sobre todo que siga teniendo un impacto real en la vida de nuestra gente”, añadió Eladio Carrión.

La segunda edición contará con una amplia participación de colaboradores, auspiciadores y marcas que compartirán el compromiso de respaldar esta iniciativa. Su integración permitirá seguir enriqueciendo la experiencia del evento y sumar esfuerzos para que los fondos recaudados lleguen a proyectos que contribuyan al bienestar y desarrollo de las comunidades puertorriqueñas.

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Como parte de la jornada, los participantes y asistentes podrán disfrutar de una experiencia que combinará deporte y entretenimiento, con estaciones gastronómicas, comida y bebidas, música en vivo, sorteos, premios especiales, subastas exclusivas de piezas de colección, activaciones de marcas y dinámicas distribuidas a lo largo del campo. Estas propuestas complementarán el encuentro, creando un ambiente de camaradería y celebración en el que cada experiencia estará conectada con un propósito solidario.

El “Sauce Boyz Country Club Golf Tournament” no estará abierto al público general. La participación estará dirigida a marcas y empresas interesadas en auspiciar y formar parte de esta iniciativa benéfica. Para conocer más sobre las oportunidades de auspicio y obtener información adicional, pueden comunicarse a través del correo electrónico info@sauce4acause.org.