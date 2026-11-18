En medio de incertidumbre y lleno de optimismo el presentador del programa “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce, Ferdinand Pérez viajó esta semana a Nueva York para conocer su actual estado de salud tras un año de haberse operado de un tumor canceroso y recibir tratamiento.

Pérez compartió a través de las redes sociales su llegada a la institución médica en Nueva York, donde de cada dos meses le corresponde someterse a todos los estudios pertinentes de salud. Esta vez fue justo al año de la operación y según dijo “este es el paso más importante porque es el que permite decir si estoy en cero”.

“Siempre es un reto y siempre hay un poco de nerviosismo, pero Dios siempre escucha nuestra oraciones”, reveló antes de la visita médica.

Una vez Pérez tuvo los resultados en sus manos y habló con el equipo médico, compartió con sus seguidores noticias alentadoras sobre su estado de salud y la evolución de su tratamiento que recibió para atacar el segundo cáncer diagnosticado en su cuerpo.

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Según explicó el también talento radial de NotiUno, los médicos se mostraron muy satisfechos con su evolución y estado de salud tras evaluar los resultados de los estudios realizados en la clínica médica.

“Estamos muy contentos porque se acaban de ir los médicos y queríamos compartir esto con ustedes... Este viaje resultaba ser algo importante para nosotros, y estábamos un poco tensos. Ayer, me hice el estudio de la cabeza, el MRI y hoy me hice todos los estudios de sangre. Hoy también me inyectaron la vacuna, que es una de las cosas más importantes que yo vengo a hacer aquí en Nueva York. Y los médicos están bien contentos. El progreso ha sido fascinante. Están bien contentos de la forma en que me siento y cómo ha sido el progreso”, detalló Pérez en el video grabado desde Nueva York.

Pérez destacó la importancia que ha tenido la oración durante su proceso de recuperación y aseguró que parte de su buen estado de salud se debe las oraciones de cientos de personas.

“Agradecido con Dios y con todos ustedes por sus oraciones. Seguimos adelante con mucha fe. Estamos felices, estamos contentos. Dios escucha nuestras oraciones”, aseguró.

1 / 29 | Ferdinand Pérez: larga trayectoria en el servicio público y en los medios de comunicación. Jaime Perelló, a la izquierda, junto a Ferdinand Pérez, al centro, y Ángel Rodríguez, a la derecha, en una conferencia de prensa de la Juventud Popular en el 1998. 1 / 29 Ferdinand Pérez: larga trayectoria en el servicio público y en los medios de comunicación Jaime Perelló, a la izquierda, junto a Ferdinand Pérez, al centro, y Ángel Rodríguez, a la derecha, en una conferencia de prensa de la Juventud Popular en el 1998. Compartir

El 11 de noviembre de 2025 Pérez entró a cirugía para extirpar un tumor cerebral en el Hospital Menonita de Caguas. Posteriormente viajó a Nueva York y recibió tratamiento que incluyó 30 radioterapias y 40 quimioterapias.