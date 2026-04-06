Ferdinand Pérez conmueve al confesar su fe: “Estoy sano porque Dios es todopoderoso”

El presentador y productor Ferdinand Pérez compartió ayer, Domingo de Pascua, su testimonio de sanación física y espiritual en la iglesia Ministerio Palabra de Vida en el cierre de la Semana Santa 2026.

Pérez, -quien llevaba desde noviembre de 2025 batallando contra un tumor maligno en el cerebro que le fue operado de inmediato, y que luego se sometió a un agresivo tratamiento contra el cáncer en un centro hospitalario en Estados Unidos-, compartió cómo Dios transformó su vida hasta completar su sanación física en medio de la enfermedad que ha enfrentado en dos ocasiones. Pérez, hoy, puede testificar la obra de Dios no solo el aspecto de la salud, sino en su interior como ser humano.

“Estoy sano porque Dios es todopoderoso y en los momentos más difíciles de mi vida Dios no me abandonó. No me soltó y estuvo acompañándome en todo momento. Gracias a Él puedo estar aquí hoy. Gracias al Padre. Gracias Señor. Gracias Cristo. Alabado sea tu nombre. Gracias por tu bendición”, reveló el presentador del programa “Jugando Pelota Dura” de TeleOnce desde la plataforma elevada de la predicación ante la congregación de la iglesia cristiana que celebraba ayer, Domingo la Resurrección de Jesús.

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Pérez sostuvo en febrero a este medio que su regreso al programa televisivo, tras la pausa para atender su salud, se debió a que volvió de Estados Unidos, “libre de cáncer, con todos mis tratamientos completados, gracias a Dios”. Pérez recibió 30 radioterapias y 40 quimioterapias en su tratamiento.

En su testimonio de fe añadió que todos los días se despierta entre 4:00 a 5:00 de la mañana a orar y dar gracias a Dios.

“Todos los días me levanto dando gracias a Dios por su bendición. Doblo rodillas y empiezo a dar gracias a Dios. Gracias Padre por tu bendición”, afirmó lloroso y emocionado mientras se escuchaba el tema “Gracias” de Marcos Witt, canción que Pérez confesó escuchar con frecuencia.

Parte del testimonio del anfitrión de “Jugando Pelota Dura” fue compartido por usuarios de las redes sociales.

La operación del tumor cancerosa fue exitosa, pero amigos y médicos le insistieron en buscar una segunda opinión en Estados Unidos. Fue entonces que gracias a la intervención de varios conocidos, entre ellos el psiquiatra y neurólogo José A. Franceschini, quien había enfrentado cuatro cánceres, logró acceso a especialistas de alto nivel.

El también locutor consiguió una cita urgente en el Hospital de la Universidad de Nueva York (NYU), donde un equipo compuesto por la directora de neurología y los jefes de radiología e investigaciones revisó sus estudios. Allí descubrieron que todavía quedaba un 20% del tumor en su cerebro. Acto seguido, Pérez se sometió a una segunda cirugía el 10 de diciembre de 2025. Luego fue que comenzó su tratamiento contra el cáncer.

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En medio de su tratamiento, Pérez contó que tuvo la oportunidad de integrarse a un ensayo clínico, donde recibe una inyección experimental diseñada para eliminar las células que alimentan el cáncer, un tratamiento aún no está disponible en Puerto Rico y que es accesible solo para un pequeño grupo de pacientes en el mundo. Debido a esto,inicialmente debe viajar semanalmente a Nueva York para recibir la inyección y permanecer bajo observación durante varias horas para descartar efectos secundarios, un proceso que continuará por dos años.

En su caso, la primera vez que el cáncer visitó su cuerpo fue en el 2023 cuando se le encontró un tumor en el área del cuello y la garganta, que le fue operado y tratado.

Todos los momentos personales y difíciles que Pérez ha enfrentado en estos pasados años, incluyendo la muerte de su colega y amigo Álex Delgado por cáncer el pasado 16 de diciembre de 2025, lo han llevado a una transformación interior, donde Dios es quien dirige su caminar.