Toño Rosario descarta el retiro musical: “Yo no paro, yo sigo igual”

El veterano cantante dominicano Toño Rosario no contempla bajar el ritmo a su agenda de presentaciones y mucho menos ponerle fecha de caducidad a su carrera artística.

“El Cuco”, como se le bautizó hace décadas artísticamente en Puerto Rico, aseguró que no contempla ni por un segundo el retiro, ya que “el artista que piensa en eso, es porque ya no le gusta”.

“¿El retiro? No, no, nunca, ni va a llegar. El que es artista, creo que no piensa en retirarse. Porque esto es lo que nos gusta. Esta es mi vida”, afirmó el intérprete a El Nuevo Día desde el estudio fotográfico.

Con más de 36 años de trayectoria como solista, sumado a las décadas que estuvo en la agrupación de los Hermanos Rosario, el merenguero dominicano continúa viajando y llevando su música a distintos escenarios. Puerto Rico no será la excepción ya que, en noviembre, Rosario regresa al Coca-Cola Music Hall con su espectáculo “El Cuquito Galáctico”.

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“Yo no paro. Yo sigo igual. Mi agenda de trabajo está llena todo el tiempo”, afirmó el intérprete sobre la frecuencia que ofrece espectáculos. El Cuco reside en Miami y según contó semanalmente “puedo hacer hasta tres actividades en la República Dominicana”.

“De aquí para allá, de allá para acá. Toco mucho en la República Dominicana. Yo resido en Miami y paro mucho en la República Dominicana porque toco semanal”, añadió.

Cuando Rosario habla de presentaciones musicales se refiere desde conciertos hasta contrataciones para bodas, cumpleaños, fiestas patronales y discotecas, entre otros eventos.

“Lo que pasa es que me están buscando muchas fiestas en bodas, cumpleaños, fiestas patronales, discotecas, en todo. Gracias a Dios, sigo siendo el mismo Toño y me siguen llamado. Eso me llena de orgullo porque sé que la gente me quiere”, precisó.

Rosario atribuye su permanencia en los escenarios a la disciplina con la que asume cada compromiso profesional. La puntualidad dijo que es una de las reglas que ha mantenido a lo largo de su carrera y que no rompe. La otro que se suma a su vigencia artística es que voz de “Dale vieja, dale” ha mantenido su voz inconfundible y un estilo muy peculiar que lo distingue en cada rincón que se presenta.

“Nunca he llegado tarde a un evento. Siempre estoy ahí temprano, una hora antes, para relajarme y estar bien tranquilo, para no llegar agitado”, relató.

También destacó la relación que mantiene con sus músicos, algunos de los cuales lo acompañan desde su inicio como solista en la década de 1990. Para el merenguero, la lealtad y el compromiso de su banda han sido esenciales.

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“Mi banda, para mí, es la mejor que existe”, expresó con orgullo.

En ese afán de mantenerse activo, Rosario lanzó el merengue “La Chiflera”, un tema que describe a una mujer coqueta, inquieta e infiel. La canción utiliza el humor, la exageración y el doble sentido característicos del merengue popular para retratar una relación marcada por los celos, la provocación y el juego amoroso.

El cantante está a la espera del visto bueno de su equipo de trabajo para lanzar varios temas que grabó. Adelantó que hizo colaboraciones con Natti Natasha y Farruko.

Toño Rosario. (Xavier Araújo)

Puerto Rico su segunda patria

Para el Cuco estar en Puerto Rico es sentirse querido donde quiera que va. Fue aquí que consolidó su carrera como solista y la relación que tiene con los puertorriqueños la reconocen incluso cuando se presenta en otros países.

“Mi segunda patria es mi querido Puerto Rico”, expresó al describir lo que representa la isla para él. Aquí fue que yo me hice. Me siento orgulloso de todos los puertorriqueños, por quererme tanto”, señaló el también padre de Antonio, su hijo puertorrriqueño.

Rosario se proyecta muy entusiasta con el su concierto en la isla, el próximo 25 de noviembre, en la víspera del Día de Acción de Gracias en el Coca-Cola Music Hall.

El cantante adelantó que el público podrá disfrutar de las canciones que han marcado su trayectoria como “La última copa”, “Quiero volver a empezar”, “Machúcala”, “Estúpida”, “Dale vieja, dale”, “Kulikitaka” y “El tornillito”, que grabó junto al puertorriqueño Wilkins.

El merenguero no confirmó si contará con invitados especiales para el concierto, pero dejó la posibilidad de compartir el escenario con colegas que deseen acompañarlo.

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