Descalifican a Fabyan de “Objetivo Fama”

El participante Fabyan Sánchez fue descalificado de la competencia musical “Objetivo Fama 2026″ en la noche del viernes, según anunció la producción del programa a través de las redes sociales .

La decisión se da a conocer a días de la próxima gala, pautada para este domingo, 11 de octubre, a las 8:00 p.m., por Telemundo Puerto Rico. Ese día se suponía que interpretara el tema “Nuestra Canción”, versión Elvis Crespo y Jerry Rivera, junto a su compañero Alexis.

El más reciente episodio ocurrió tarde del jueves, 8 de octubre, durante una reunión relacionada con asuntos de mantenimiento en la casa-estudio. En el encuentro participaban Fabyan, Jay.L y personal de la producción cuando la conversación terminó convirtiéndose en otro tenso enfrentamiento. El suceso fue relatado por varios de los presentes en la reunión durante una charla en uno de los cuartos de la casa y que fue transmitida en el canal 24 horas del programa en YouTube.

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¿Qué ocasionó la descalificación?

De acuerdo con lo que narraron los participantes, Fabyan tuvo un arranque durante la reunión y dirigió comentarios ofensivos hacia Jay.L. Además de realizar gestos considerados inapropiados, le gritó frases insultantes, como “háblale, háblale al cabr... micrófono”, y utilizó expresiones que fueron calificadas por varios participantes como discriminatorias y homofóbicas, como “cara de vieja bochinchera”. La situación provocó incomodidad entre quienes presenciaron el incidente y rápidamente se convirtió en tema de conversación dentro de la casa.

Según lo narrado, tras calmarse, Fabyan se acercó a Jay.L para pedirle disculpas. Sin embargo, según contó este último, el momento tomó otro giro cuando el concursante le habría pedido que lo protegiera porque lo sucedido no estaba siendo captado por las cámaras. “Protégeme y yo te protejo”, le indicó Fabyan a Jay.L, según contó este último. Esa conversación llevó a Jay.L a cuestionar la sinceridad de las disculpas, pues entendió que estaban más relacionadas con evitar repercusiones que con un arrepentimiento genuino.

1 / 15 | Quinta gala de Objetivo Fama deja fuera una de las voces más potentes . Patricia quien había disfrutado de la inmunidad en galas anteriores resultó eliminada por los votos del público. - WILL OMAR 1 / 15 Quinta gala de Objetivo Fama deja fuera una de las voces más potentes Patricia quien había disfrutado de la inmunidad en galas anteriores resultó eliminada por los votos del público. WILL OMAR Compartir

Durante la charla que surgió después del altercado, varios de los concursantes recordaron comentarios que Fabyan había hecho anteriormente sobre observar y analizar a quienes conviven con él. De ahí surgió la impresión de que podría estar intentando provocar situaciones polémicas para generar conversación dentro y fuera de la competencia. Para algunos, la imagen de cambio y crecimiento personal que ha intentado proyectar en las últimas semanas todavía no se refleja completamente en sus acciones.

Esta no es la primera vez que Fabyan estaba en el centro de una controversia por su comportamiento. A unos días de comenzar el programa a principios de septiembre, el participante protagonizó un fuerte enfrentamiento con D’ La Torre que estuvo a punto de terminar en una agresión física.

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Aquella controversia también llamó la atención luego de que saliera a relucir una carta escrita por Fabyan a su esposa antes de entrar a la competencia, en la que hablaba sobre generar contenido polémico. “Yo sé que han pasado algunos momentos tensos, pero tranqui, yo soy Montesquieu en Alofoke. Espero que mi meta sea evidente, mucho contenido, del malo, del polémico que acelera el pulso”, mencionó la carta. Aunque posteriormente aseguró que había cambiado su manera de pensar y ofreció disculpas públicas por sus acciones, los acontecimientos recientes han vuelto a despertar dudas entre algunos de sus compañeros.

Preguntas rápidas y divertidas al jurado de "Objetivo Fama": mira lo que revelaron Norbert Vélez, Héctor “Deplaymaker” Torres, Cristina Eustace y Ana Isabelle no se guardaron nada para sí mismos en esta entrevista con El Nuevo Día.