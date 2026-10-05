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Sorpresiva eliminación de Patricia en “Objetivo Fama”

Valeva figura nuevamente como una de las nominadas para abandonar la competencia televisiva

5 de octubre de 2026 - 8:03 AM

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Patricia fue la participante eliminada en la quinta gala de Objetivo Fama. (WILL OMAR)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Muchos de los seguidores de la octava temporada de Objetivo Fama que transmite Telemundo quedaron en la noche del domingo atónitos ante la eliminación de Patricia en la quinta gala de la edición, ya que se trataba de una de las voces más fuertes de esta edición.

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La decisión inesperada para algunos recayó en manos de los votos de la audiencia, quien seleccionó que la joven Valeva continuase en la competencia y así Patricia culminó anoche su paso por el “reality show”, pese a poseer una de las mejores voces de esta edición.

De igual forma, la quinta gala dio paso para que nuevamente Valeva figure como nominada, junto a Sheniel, ambas buscan el voto del público para definir su permanencia en la competencia. Valeva fue la primera participante eliminada de esta temporada tras la primera gala en el Distrito T Mobile. Sin embargo, la joven Isabella anunció la decisión de abandonar el programa para darle prioridad a su salud y Valeva tuvo una segunda oportunidad al volver a entrar al reality show.

Patricia
Patricia (Suministrada)

La gala comenzó con un acto musical de apertura en el que todos los participantes se unieron para interpretar Rey de corazones, de Manny Manuel. El cantante también formó parte del jurado durante la noche, en sustitución de Cristina Eustace, junto con Ana Isabelle, Norberto Vélez y Héctor, “De Playmaker” Torres.

La primera presentación de la noche estuvo a cargo de Stephanie y Khris, quien interpretó Ya no vives en mí, de Yuri y Carlos Rivera. Luego, Jay.L y Yul llevaron al escenario Qué precio tiene el cielo, de Marc Anthony.

La competencia continuó con Tony y Paola, quienes interpretaron En el jardín, de Alejandro Fernández y Gloria Estefan. David tuvo la oportunidad de presentarse como solista con Castillo azul, de Ricardo Montaner.

Más adelante, Sheniel y Valeva interpretaron Contigo o sin ti, de Olga Tañón, mientras Valeria y Mike presentaron Se acabó, de Ana Isabelle y Juan Vélez.

La ronda de presentaciones continuó con Patricia, Victoria y Fabyan, quienes interpretaron No te pido, de Pandora, Noel Schajris y Gianmarco. Alexis, por su parte, tuvo su oportunidad como solista y presentó Provócame, de Chayanne.

La gala también contó con una participación especial de Manny Manuel, quien aprovechó su presencia para anunciar su próximo concierto en el Coliseo de Puerto Rico, pautado para el 17 de octubre.

La tensión aumentó al momento de anunciar a los participantes que pasarían a la zona de peligro. Valeva, Sheniel y Mike fueron seleccionados y el público tuvo la oportunidad de salvar inmediatamente a uno de ellos.

Participantes en la zona de peligro.
Participantes en la zona de peligro. (WILL OMAR)

La audiencia decidió salvar a Mike, quien continúa en la competencia. De esta manera, Valeva y Sheniel quedaron nominadas y ahora dependen del respaldo del público para determinar cuál de ellas continuará en la casa la próxima semana.

Castigo de la semana

Otro de los momentos destacados de la noche fue el anuncio de una sanción para Jay.L y Valeria, quienes incumplieron las reglas de la casa al utilizar sus celulares para enviar mensajes.

Como consecuencia, ambos deberán limpiar toda la casa y no tendrán el privilegio de participar en la próxima salida recreacional junto al resto de los participantes.

Como parte de las dinámicas de la gala, Stephanie recibió el pase de inmunidad, asegurando así su permanencia en la competencia durante una semana más.

De igual manera, los coaches tuvieron la oportunidad de seleccionar a uno de los participantes para presentarse como solista en la próxima gala. En esta ocasión, Yul fue el elegido para asumir este nuevo reto.

Para apoyar a su participante favorito, los seguidores de Objetivo Fama deberán entrar a objetivofama.net y seleccionar al concursante que desean que continúe en la casa. Cada persona podrá votar una vez cada hora, y las votaciones cerrarán el jueves a las 7:00 p.m.

Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026.Patricia Rosario es una artista puertorriqueña con una sólida formación musical y años de experiencia sobre los escenarios. Su preparación en la Escuela Libre de Música y Bellas Artes marcó el inicio de una trayectoria que continuó evolucionando tanto como intérprete como coach vocal. Versátil, espontánea y apasionada por el entretenimiento, llegó a Objetivo Fama convencida de que había llegado el momento de ocupar el lugar para el que se había preparado durante toda su vida.Tony Romero llegó a Objetivo Fama con entusiasmo, disciplina y el deseo de convertir su pasión por la música en una carrera profesional. Su trayectoria comenzó como jugador de béisbol, pero su energía positiva y disposición para aprender lo llevaron a descubrir un nuevo camino artístico. Asumió esta experiencia convencido de que podía marcar el comienzo de la carrera musical con la que siempre había soñado.
1 / 19 | "Objetivo Fama" 2026: estos son los cantantes que buscan cumplir su sueño . Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026. - Suministrada
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Damaris Hernández Mercado
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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