Marlon, el cuarto Jackson Five, da a conocer que, desde hace cuatro años, fue diagnosticado con cáncer de próstata en fase cuatro. Sin embargo, los buenos cuidados que ha tenido, desde ese entonces -afirma-, lo mantienen en una buena condición de salud.

Marlon, el hermano más pequeño, sólo después de Michael, sorprendió con las declaraciones que concedió a Farah Shammas en el podcast de YouTube de la presentadora, pues, cuando esta le preguntó acerca de cómo hacía para lucir tan bien conservado, a sus 69 años, reveló que, en realidad, ha estado enfermo en los últimos años.

“Te voy a dar una noticia que no conoces, se lo voy a decir a la gente ahora mismo, Dios me tiene, ya me lo ha dicho, he tenido cáncer por cuatro años, sí, pero, no te preocupes por eso, Dios me tiene, todo está excelente”.

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Fue entonces que Shammas le preguntó qué tipo de cáncer padecía y, Marlon, dijo que se trataba de cáncer de próstata en fase cuatro.

“De próstata, fase cuatro, pero estoy genial, estoy bien, mala hierba nunca muere, voy a estar por aquí durante mucho tiempo”, dijo entre risas.

Explicó que el tratamiento que ha recibido, consitió en la extirpación de la glándula prostática, así como se sometió a un tratamiento con radiación, lo que ha contribuído favorablemente a su salud actual.

“Todo está bien, todo está bien, camino casi 4 millas, cuatro veces a la semana, y esto es grandioso para mí”.

Las recomendaciones de su doctor lo han ayudado, además, a llevar un estilo de vida mucho más saludable al que solía tener, ya que también cambio sus hábitos alimenticios.