La presentadora mexicana Andrea Meza fue trasladada de emergencia a un centro de salud mientras se encontraba en la transmisión del programa “La Mesa Caliente”, de Telemundo, y permanece bajo observación médica mientras le realizan varios estudios.

Meza fue coronada como Miss Universo 2020 el 16 de mayo de 2021, durante la 69.ª edición del certamen, celebrada en Hollywood, Florida. Actualmente forma parte del equipo de presentadoras del programa.

La información sobre su hospitalización fue ofrecida por el actor y presentador venezolano Gabriel Coronel durante una intervención en “En Casa con Telemundo”, donde explicó que la comunicadora estaba siendo evaluada por el personal médico.

“Actualmente está bajo observación médica y le están haciendo todo tipo de análisis”, expresó.

El presentador también adelantó que el programa ofrecerá más detalles sobre lo ocurrido, debido a que las demás integrantes de “La Mesa Caliente” estuvieron junto a Meza durante el momento y la acompañaron.