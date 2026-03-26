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Lupita Jones y Andrea Meza arremeten contra Fátima Bosch tras polémica en El Salvador

Luego de la participación de la Miss Universe 2025 en el foro “Mujeres que transforman”

26 de marzo de 2026 - 4:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Universe Fatima Bosch. (Xavier Araújo)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Las polémicas declaraciones de la Miss Universe 2025, Fátima Bosch, durante su reciente visita a El Salvador continúan generando reacciones, incluso entre exganadoras del certamen.

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Bosch participó en el foro “Mujeres que transforman”, donde afirmó que “no recomendaría a nadie participar en certámenes de belleza”, comentario que desató la controversia.

Ante eso, Lupita Jones y Andrea Meza, ambas ex Miss Universo, reaccionaron durante su participación en el programa “La Mesa Caliente”, de Telemundo, donde debatieron y se mostraron críticas con la forma en que Bosch expresó sus ideas.

“Me parece que tiene que cuidar mucho más la forma como expone sus puntos, porque no es la primera vez que en alguna de estas exposiciones denosta el trabajo que anteriores Miss Universo hemos hecho con este título”, dijo Jones, quien en 1991 fue la primera mexicana en ganar el certamen.

Además cuestionó que Bosch dé a entender que su gestión ha sido única, y recordando que muchas otras también han contribuido con un “legado importante”.

“En la forma como se expresa de pronto dice que ella es la única que ha hecho tal o cual cosa. Mijita, habemos muchas que hemos trabajado mucho por este título y le hemos dado un gran renombre… No se te olvide que antes de ti habemos muchas que también hemos dejado un legado importante”, sentenció Jones.

Por su parte, Andrea Meza, Miss Universe 2020 y tercera mexicana en ostentar el título, adoptó una postura más neutral, considerando positivo que Bosch haya aclarado posteriormente sus declaraciones.

“Me da gusto que ella haya salido a dar estas declaraciones, aclarando lo que ella quiso decir en ese momento, entiendo que a veces puedes estar nerviosa,puedes sentirte atacada con una pregunta y entonces uno contesta de cierta maneray me gusta que haya salido a decir, oigan, discúlpenme lo que yo quise decir fue tal”, comentó.

Tags
Fátima BoschAndrea MezaMiss UniverseCertamen de belleza
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