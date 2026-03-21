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Miss Universe 2024 asume nuevo reto: “Esta transición marca un nuevo capítulo”

Victoria Kjaer Theilvig estará ahora de lleno con la franquicia de belleza de su país de origen

21 de marzo de 2026 - 11:24 AM

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Victoria Kjær Theilvig. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Miss Universe 2024, Victoria Kjaer Theilvig, inicia una nueva etapa en su carrera al asumir oficialmente la dirección de la franquicia de Miss Universe Denmark, en un movimiento que marca su transición de reina de belleza a líder dentro de la industria.

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El anuncio, realizado a través de redes sociales, posiciona a la danesa como la responsable de guiar el futuro del certamen en su país. Con experiencia reciente en el escenario internacional, Kjær Theilvig busca aportar una visión renovada centrada en el empoderamiento, la inclusión y el desarrollo integral de las participantes.

“Esta transición marca un nuevo capítulo importante, no solo para mí, sino para Miss Universe Denmark en su totalidad”, expresó la reina, quien destacó su compromiso de apoyar a la próxima generación de mujeres mediante herramientas, confianza y oportunidades que les permitan generar impacto tanto a nivel nacional como global.

El momento más esperado de la tarde ocurrió al cierre del desfile con la llegada de la beldad, que lució un vestido color dorado en piedras con mangas a los hombros. El público la recibió de pie y llenó el “venue” de aplausos mientras la danesa modeló en la pasarela.Azar y Kjaer Theilvig.
1 / 10 | Así fue el primer desfile de Miss Universe 2024, Victoria Kjaer Theilvig, en Puerto Rico. El momento más esperado de la tarde ocurrió al cierre del desfile con la llegada de la beldad, que lució un vestido color dorado en piedras con mangas a los hombros. - Alexis Cedeño

En esta nueva faceta, la también modelo apuesta por fortalecer el certamen como una plataforma que trascienda la belleza, incorporando valores como la autenticidad, el liderazgo con propósito y la conciencia social. Bajo su dirección, la organización continuará evolucionando para reflejar la diversidad y las aspiraciones de las mujeres en la actualidad.

Se anticipa que en los próximos meses se anuncien nuevas iniciativas y detalles sobre la próxima competencia nacional, ya bajo el liderazgo de Kjær Theilvig.

Llegada de Miss Universe 2024 Victoria Kjaer Theilvig a La Fortaleza. Llegada de Miss Universe 2024 Victoria Kjaer Theilvig a La Fortaleza. Victoria Kjaer Theilvig llegó a la Isla como invitada especial del desfile de moda “Love, Art & Glamour” de Giannina Azar, para la Fundación Alas para la Mujer.
1 / 15 | Espectacular encuentro de reinas en La Fortaleza . Llegada de Miss Universe 2024 Victoria Kjaer Theilvig a La Fortaleza. - Carlos Rivera Giusti
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Miss UniverseVictoria Kjaer Theilvig
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