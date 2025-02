A casi tres meses de haberse coronado como la mujer más bella del universo, la Miss Universe 2024, Victoria Kjaer Theilvig, se encuentra aprovechando día tras día todo lo que la vida –y el propio universo- le tiene destinado sin importar en qué rincón del mundo se encuentre.

La danesa, quien se encuentra de visita en Puerto Rico por los próximos días, conversó con El Nuevo Día desde el Condado Vanderbilt Hotel luego de culminada su participación como invitada especial del evento benéfico “Love, Art & Glamour” de la Fundación Alas a la Mujer en el Fairmont El San Juan Hotel en Isla Verde, donde desfiló para la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar.

Antes de pisar suelo boricua, en los pasados días, Kjær Theilvig participó de la Semana de la Moda de Nueva York, desfilando para la organización comunitaria de la Federación de Diseñadores de Latinoamérica. “Es muy importante para mí contribuir a este tipo de eventos y también, por supuesto, apoyar a Giannina porque sus diseños son absolutamente increíbles”, comentó sobre su paso por las pasarelas de la mano de Azar.

“Es mi primera vez aquí en Puerto Rico y me han dicho cosas absolutamente increíbles acerca de esta isla. Solo he podido ver la vista desde el hotel y desde el auto y realmente creo que es una hermosa isla y no puedo esperar para probar su comida aquí y experimentar su cultura porque parece un lugar hermoso”, comentó la joven de 20 años antes de detallar su agenda de trabajo durante su estadía. “Estaré visitando a la gobernadora, y también iré en un tour por ver el Viejo San Juan y realmente experimentar Puerto Rico y todos sus grandes ofrecimientos”, expresó antes de aceptar la recomendación de no irse de la isla sin probar uno de los platillos autóctonos, el mofongo: “He oído que todo el mundo lo recomienda”.

Como es de esperar, el ajuar de una reina de belleza está en manos de importantes casas de modas, y todos desean lucir sus prendas en ella, por lo que mientras se encuentra en Puerto Rico, Kjaer Theilvig espera lucir piezas confeccionadas por diseñadores boricuas.

¿Hay algún diseñador que te llame la atención o que te gustaría conocer?, preguntó este medio.

“Hay un montón de diseñadores increíbles en Puerto Rico, así que es muy difícil elegir uno… creo que ahora que estoy aquí voy a estar usando un montón de diseñadores y esa es una manera de conocer su estilo aún más y ver lo que me gusta. Ustedes tienen un montón de grandes diseñadores aquí, así que estoy emocionada”.

La reina lucirá piezas de Luis Antonio, David Antonio. Eddie Guerrero, Carlos Alberto y Kriado.

Desde que fuiste coronada como Miss Universe 2024, has participado en distintos eventos que unen la moda con las causas sociales. ¿Cómo ha sido este inicio de reinado para ti?”, preguntamos.

“Creo que el comienzo de este reinado ha sido realmente bueno. Empezamos justo después del día que me coronaron, comenzamos a viajar y realmente mostramos lo ansiosos que estamos por entregar aún más y lo mucho y duro que estamos trabajando. Estamos haciendo muchas sesiones de fotos y un montón de pasarelas, así como las causas sociales, tratando de visitar las comunidades locales”, explicó la joven natural de Dinamarca, quien ganó el certamen internacional el pasado mes de noviembre. “Estoy tan emocionada, no puedo esperar a ver lo que el resto de mi reinado traerá”.

Victoria Kjær Theilvig, Miss Universe 2024, en el Hotel Vanderbilt. (alexis.cedeno)

¿Qué proyectos o causas te gustaría impulsar durante tu año como Miss Universe?

“Para mí, tengo en mi corazón el bienestar y la protección de los animales, he sido portavoz y es algo que he estado haciendo desde que era una niña. También me gusta mucho trabajar con niños y apoyar en lo que pueda. Así que este año sé que tenemos muchas causas sociales en mente, y vamos a mostrar nuestro apoyo a diferentes causas”, sostuvo la reina de belleza.

Aunque actualmente se encuentra muy enfocada en su actual trabajo como Miss Universe, contó estar muy interesada en el mundo de los negocios y, por esa línea, se visualiza en un futuro no muy lejano, luego de su año de reinado. “Miss Universe no solo te construye como un futuro líder, sino también en la vida profesional de trabajo… así que realmente me veo siendo feliz y haciendo lo que me gusta. Ser una empresaria de éxito y encontrar mi camino, pero ahora mismo toda mi atención está en el Miss Universo, así que me lo tomo día a día y veré lo que el universo me trae”.

Asimismo, Kjaer Theilvig quien es la primera de su país en ostentar el título, no se ve alejada de la industria de la moda luego de coronar a su sucesora, pues reveló que disfruta estar en las pasarelas. “Me encanta la moda, me interesan mucho las tendencias y todas las cosas relacionadas con ella. Me gusta mucho trabajar de modelo, así que espero poder hacerlo también, ser modelo y desfilar en pasarelas de moda. Me ha gustado mucho esa parte”.

Como amante de la moda, si tuvieras que describir tu estilo personal en tres palabras, ¿cuáles serían y por qué?

“¡En tres palabras es difícil!”, aseguró antes de elegir los adjetivos “femenino, clásico y streetstyle (estilo urbano)”. “Realmente disfruto mezclando esas cosas y simplemente combinando mi propio estilo y divirtiéndome, es también algo que quiero inspirar a otros a hacer”.

Además de convertirse en imagen de importantes marcas en el mundo de la moda y la belleza, la labor social es pieza clave en el rol de lo que se espera de una Miss Universe, pues a través de esta plataforma se busca que cada una de las que logren ostentar la corona se conviertan en un ejemplo a seguir para las niñas, jóvenes y mujeres del mundo.

Ante esto, ¿Qué mensaje le darías a las jóvenes que suenan con competir y convertirse en Miss Universe?

“Mi mensaje sería que siempre sueñen a lo grande porque todo es alcanzable. Tienes todo el universo en tus manos, pero también tienes que trabajar muy muy duro para conseguirlo. Solo tengo 20 años, pero hoy estoy aquí porque he trabajado muy duro para conseguir mis sueños y mis objetivos. Así que al final, todo es alcanzable, pero también hay que trabajar para conseguirlo”, concluyó Kjaer Theilvig.

